Kerala
അശ്ലീല വീഡിയോ കേസുകളിൽ ജഡ്ജിമാര് ദൃശ്യങ്ങള് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
തെളിവുകള് നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാന് വിചാരണക്കോടതികള്ക്ക് ചുമതലയുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി
കൊച്ചി | അശ്ലീല വീഡിയോകള് പ്രചരിപ്പിച്ച കേസുകളില് വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജിമാര് ദൃശ്യങ്ങള് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. തെളിവുകള് നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാന് വിചാരണക്കോടതികള്ക്ക് ചുമതലയുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൗസര് എടപ്പഗത്ത് അധ്യക്ഷനായ സിംഗിള് ബഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിധിയിലാണ് നിരീക്ഷണം
