Connect with us

National

കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ്; ഡല്‍ഹി മുംബൈ എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് മരണം; പരുക്കേറ്റ പലരുടേയും നില ഗുരുതരം

അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരില്‍ രണ്ട് പേര്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്

Published

Dec 15, 2025 3:27 pm |

Last Updated

Dec 15, 2025 3:27 pm

മുംബൈ |  ഡല്‍ഹി-മുംബൈ എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ നാലുപേര്‍ മരിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചിനുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരില്‍ രണ്ട് പേര്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അപകടത്തില്‍ 15 മുതല്‍ 20 വരെ പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞിനെ തുടര്‍ന്ന് കാഴ്ച മറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡമ്പര്‍ ട്രക്കുകള്‍ ആദ്യം കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ എത്തിയ പേരയ്ക്കാ നിറച്ച ട്രക്കും ഈ വാഹനങ്ങളില്‍ ഇടിച്ചു.

ഈ ട്രക്കില്‍ നിന്നും പുറത്തുപോയ പേരയ്ക്കകള്‍ റോഡില്‍ വഴുക്കല്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതോടെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെടുകയവുമായിരുന്നു. 20 മുതല്‍ 25 വരെ വാഹനങ്ങള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

പോലീസ്, ആംബുലന്‍സ്, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരെ ഉടന്‍ തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി.

അപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ നിരവധി പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിനായി അയച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കുന്ദമംഗലത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പില്‍ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി

National

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വെട്ടി; പേര് മാറ്റി കേന്ദ്രം, പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം

Kerala

പാലക്കാട് സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിജെയില്‍ ചേര്‍ന്നു

National

കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ്; ഡല്‍ഹി മുംബൈ എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് മരണം; പരുക്കേറ്റ പലരുടേയും നില ഗുരുതരം

Kerala

പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ച കേസ്; രാഹുല്‍ ഈശ്വറിന് ജാമ്യം

Kerala

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമല്ല, മറ്റ് ഘടകങ്ങള്‍; നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് സിപിഎം

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് സിപിഎമ്മുമായുള്ള ധാരണ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല; ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്ല: രമേശ് ചെന്നിത്തല