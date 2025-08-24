Connect with us

National

ഗഗൻയാൻ; ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയര്‍ ഡ്രോപ് ടെസ്റ്റ് വിജയം

കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം പല തവണ മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നടത്തിയത്.

Published

Aug 24, 2025 9:53 am |

Last Updated

Aug 24, 2025 9:54 am

ഹൈദരാബാദ്| മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ദൗത്യമായ ഗഗന്‍യാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്‍ണായക പരീക്ഷണമായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എയര്‍ ഡ്രോപ് ടെസ്റ്റ് (ഐഎഡിടി)എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാരച്യൂട്ടിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായി.
ഈ പ്രക്രിയയില്‍, 4,000-4500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള (ഗഗന്‍യാന്‍ ബഹിരാകാശയാത്രികനെ വഹിക്കുന്ന കാപ്‌സ്യൂള്‍) കാപ്‌സ്യൂളിന് സമാനമായ ഭാരം വഹിക്കുകയും ഏകദേശം 4,000 മീറ്റര്‍ (4 കിലോമീറ്റര്‍) ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുകയും പിന്നീട് കടലിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് പരീക്ഷിച്ചത്.

ചീനൂക് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗഗന്‍യാന്‍ ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനെ നാല് കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ നിന്ന് താഴേക്കിട്ടത്. ഐഎസ്ആര്‍ഒ, ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന, നാവിക സേന എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയില്‍ ആണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം പല തവണ മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നടത്തിയത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിന് ക്രൂര മര്‍ദനം; ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയത് 17കാരി

National

ഗഗൻയാൻ; ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയര്‍ ഡ്രോപ് ടെസ്റ്റ് വിജയം

Kerala

അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസ്: വിജിലന്‍സ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ എം ആര്‍ അജിത് കുമാര്‍ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്

Kerala

മോശം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചു; മുതിര്‍ന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വനിതാ എസ്‌ഐമാരുടെ പരാതി

National

ഗഗന്‍യാന്‍ ദൗത്യത്തില്‍ നിര്‍ണായക പരീക്ഷണം; ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എയര്‍ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇന്ന്

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ 5.98 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

തുളുനാടിന്‍ മണ്ണില്‍ ആവേശം വിതറി മുഹിമ്മാത്ത് മീലാദ് വിളംബര റാലി പ്രൗഢമായി