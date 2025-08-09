Connect with us

National

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയം: കാണാതായവര്‍ക്കുള്ള തിരച്ചില്‍ ശക്തം, മലയാളി സംഘം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാട്ടിലെത്തും

ദുരന്തത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ ആകെ എണ്ണം 700 ആയി.

Published

Aug 09, 2025 1:05 pm |

Last Updated

Aug 09, 2025 1:05 pm

ഡെറാഡൂണ്‍| ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ കാണാതായവര്‍ക്കുള്ള തിരച്ചില്‍ ശക്തമായി തുടരുന്നു. ഇന്നലത്തെ കണക്കുപ്രകാരം 128 പേരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ദുരന്തത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 700 ആയി. അതേസമയം ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ കുടുങ്ങിയ 28 അംഗ മലയാളി വിനോദയാത്രാ സംഘം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാട്ടിലെത്തും. ഇവരെ ഇന്നലെ എയര്‍ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തരകാശിയില്‍ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഡെറാഡൂണ്‍ വഴിയാണ് സംഘം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക. ടൂര്‍ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവര്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെത്തിയത്. ഇവരില്‍ 20 പേര്‍ മുംബൈ മലയാളികളും എട്ടു പേര്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരുമാണ്.

ധാരാലി ഗ്രാമത്തിന്റെ പകുതിയും ഒലിച്ചുപോയ അപകടത്തില്‍ നിരവധി പേരെ കണ്ടുകിട്ടാനുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം, ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന, എസ്ഡിആര്‍എഫ്, എന്‍ഡിആര്‍എഫ്, ഐടിബിപി, ബിആര്‍ഒ, സിവില്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ എന്നിവര്‍ സംയുക്തമായാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ ധാരാലിയില്‍ രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഹര്‍സില്‍ മേഖലയില്‍ ആശയവിനിമയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിനിടെ ആറ് പാക് വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ വെടിവെച്ചിട്ടു; എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ എ പി സിങ്

Kerala

കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ട് താഴത്ത് സഹോദരികളെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; സഹോദരനെ കാണാനില്ല

National

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയം: കാണാതായവര്‍ക്കുള്ള തിരച്ചില്‍ ശക്തം, മലയാളി സംഘം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാട്ടിലെത്തും

kanthapuram

ഗസ്സ നിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മറ്റന്നാള്‍ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാര്‍ഥന നടത്തുക: കാന്തപുരം

Kerala

മെസിയുടെ കേരള സന്ദര്‍ശനം; സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആരുമായും കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കായിക മന്ത്രി

Kerala

ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ട് സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു

Kerala

അര്‍ജന്റീന ടീമിന്റെ കേരള സന്ദര്‍ശനം; കരാര്‍ ലംഘനം നടത്തിയത് കേരള സര്‍ക്കാരെന്ന് അര്‍ജന്റീന ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍