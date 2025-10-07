Kerala
സാമ്പത്തിക തര്ക്കം; യുവാവിന്റെ കഴുത്തില് കത്തി കുത്തിയിറക്കി
കഴുത്തില് കത്തി കുത്തിയിറങ്ങിയ നിലയില് അനില്കുമാറിനെ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു
കാസര്കോട് | കാസര്കോട് വാക്കുതര്ക്കത്തിനിടെ യുവാവിന്റെ കഴുത്തില് കത്തി കുത്തിയിറക്കി. സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് അക്രമത്തില് കലാശിച്ചതെന്നാണ് അറിയുന്നത്.
മത്സ്യവ്യാപാരിയായി അനില്കുമാര്(36) എന്നയാള്ക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. അനില് കുമാറിനോട് ഒരാള് സീതാംഗോളിയിലേക്ക് വരാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെയെത്തിയപ്പോള് അക്രമി സംഘം ഇയാളുടെ കഴുത്തില് കുത്തുകയായിരുന്നു.
കഴുത്തില് കത്തി കുത്തിയിറങ്ങിയ നിലയില് അനില്കുമാറിനെ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരുക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്. സംഭവത്തില് പോലീസ് നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും രണ്ട് വാഹനങ്ങള് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഗവിയ്ക്ക് സമീപം വാച്ചറുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; വന്യമൃഗം കൊന്നതാണെന്ന് സംശയം
Uae
ഷാർജയിൽ 17 തെരുവ് വിളക്ക് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി
Uae
പഞ്ചസാര ചേർത്ത പാനീയങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ
Uae
നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ടോൾ ഒഴിവാക്കി സാലിക്
Kerala
സാമ്പത്തിക തര്ക്കം; യുവാവിന്റെ കഴുത്തില് കത്തി കുത്തിയിറക്കി
National
യുപിയില് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള യുവാവിനെ മോഷ്ടാവെന്ന് ആരോപിച്ച് തല്ലിക്കൊന്നു
Kerala