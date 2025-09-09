Kerala
സ്കൂട്ടറില് സ്കൂള് ബസ് ഇടിച്ച് അപകടം; പ്രതിശ്രുത വധു മരിച്ചു
ശാസ്താംകോട്ട സര്വീസ് സഹകരണ ബേങ്കിലെ ജീവനക്കാരിയായ തൊടിയൂര് സ്വദേശി എ അഞ്ജന ആണ് മരിച്ചത്.
കൊല്ലം|ശാസ്താംകോട്ടയില് സ്കൂട്ടറില് സ്കൂള് ബസ് ഇടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില് പ്രതിശ്രുത വധു മരിച്ചു. ശാസ്താംകോട്ട സര്വീസ് സഹകരണ ബേങ്കിലെ ജീവനക്കാരിയായ തൊടിയൂര് സ്വദേശി എ അഞ്ജന (25) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 9.45ന് ശാസ്താംകോട്ട ഭരണിക്കാവ് പുന്നമുട് ജങ്ഷനിലാണ് അപകടം. അഞ്ജനയെ ഇടിച്ച സ്കൂള് ബസ് ദേഹത്ത് കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന ഉടന് തന്നെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. റോഡില് ഉരഞ്ഞ് നീങ്ങിയ സ്കൂട്ടര് ഭാഗികമായി കത്തിനശിച്ചു.
ഒക്ടോബര് 19നായിരുന്നു അഞ്ജനയുടെ വിവാഹം നടത്താന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ബേങ്കില് ക്ലര്ക്ക് ആയി നിയമനം ലഭിച്ചത്. തൊടിയൂര് ശാരദാലയം വീട്ടില് ബി മോഹനന്റെയും ടി അജിതയുടെയും മകളാണ് അഞ്ജന.