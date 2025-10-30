Kerala
ആറ് വയസുകാരിയെ പട്ടിണിക്കിട്ടു കൊന്ന കേസില് അച്ഛനും രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും ജീവപര്യന്തം
പ്രതികള് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴ ഒടുക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു
കൊച്ചി | കോഴിക്കോട്ടെ ആറ് വയസുകാരി അതിഥി നമ്പൂതിരിയെ പട്ടിണിക്കിട്ടു കൊന്ന കേസില് പ്രതികളായ അച്ഛന് സുബ്രഹ്മണ്യന് നമ്പൂതിരി, രണ്ടാനമ്മ റംല ബീഗം എന്ന ദേവിക അന്തര്ജനം എന്നിവര്ക്ക് ഹൈക്കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.
പ്രതികള് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴ ഒടുക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രതികള്ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം നിലനില്ക്കില്ലെന്ന കോഴിക്കോട് അഡീഷണല് സെഷന്സ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദാക്കി. വിചാരണ കോടതിവിധിക്കെതിരെ സര്ക്കാര് നല്കിയ അപ്പീലിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. 2013 ഏപ്രില് 29നാണ് ഇരുവരും ചേര്ന്ന് കുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ആറ് വയസുകാരിയായ പെണ്കുട്ടിയെ പട്ടിണിക്കിട്ടും ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. പാലക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയാണ് ഒന്നാം പ്രതിയായ സുബ്രഹ്മണ്യന് നമ്പൂതിരി. ജസ്റ്റിസുമാരായ വി.രാജാവിജയരാഘവന്, കെ വി ജയകുമാര് എന്നിവര് ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ശിക്ഷവിധിച്ചത്.