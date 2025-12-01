Connect with us

local body election 2025

കോൺഗ്രസ്സ് ടിക്കറ്റിൽ വോട്ട് തേടി പിതാവും മകളും ഗോദയിൽ

ഇടതിന് മേൽകൈയുള്ള തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുമാണ് പിതാവും മകളും കോൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിക്കുന്നത്.

Published

Dec 01, 2025 9:16 pm |

Last Updated

Dec 01, 2025 9:16 pm

തലശ്ശേരി | കോൺഗ്രസ്സ് ടിക്കറ്റിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പിതാവും മകളും വോട്ട് ചോദിച്ചിറങ്ങുന്ന കാഴ്ച എരഞ്ഞോളയിൽ കാണാം. എരഞ്ഞോളി മഠത്തും ഭാഗം കൊല്ലറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കെ വിശ്വനാഥും മകൾ വീണ വിശ്വനാഥുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുള്ളത്.

ഇടതിന് മേൽകൈയുള്ള തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുമാണ് പിതാവും മകളും കോൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിക്കുന്നത്. തലശ്ശേരി ജില്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് ഫെയർ കോപ്പി ടൈപ്പിസ്റ്റായി വിരമിച്ച വിശ്വനാഥ് തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എരഞ്ഞോളി ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ല പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കതിരൂർ ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് വീണ വിശ്വനാഥ് അങ്കം കുറിക്കുന്നത്. തലശ്ശേരി ബാറിലെ അഭിഭാഷകയാണ് 27 കാരിയായ വീണ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുവർക്കും കന്നി മത്സരമാണ്.

എൻ ജി ഒ അസ്സോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗമാണ് വിശ്വനാഥ്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എരഞ്ഞോളി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്, കോൺഗ്രസ്സ് എരഞ്ഞോളി മണ്ഡലം ട്രഷറർ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ്സ് യൂത്ത് വിംഗ് തലശ്ശേരി യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റാണ് വീണ വിശ്വനാഥ്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

സൂറത്ത് എന്‍ ഐ ടിയില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥി ജീവനൊടുക്കി

Kerala

മാരാമണ്‍ കണ്‍വന്‍ഷന്‍: താത്കാലിക പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം നടത്തി

Ongoing News

ഇറ്റാലിയന്‍ ടെന്നിസ് ഇതിഹാസം പിയട്രാഞ്ചലി അന്തരിച്ചു; വിട പറഞ്ഞത് രണ്ടു തവണ ഫ്രഞ്ച് ഓപണ്‍ സ്വന്തമാക്കിയ താരം

National

കേരളത്തിലെ എസ്‌ഐആര്‍ മാറ്റിവെക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍

Kerala

ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് മോഷ്ടാക്കള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ എത്തിയ വീട്ടില്‍ 12 വയസ്സുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; മധ്യവയസ്‌കന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ അഞ്ചാക്കാൻ ആലോചന; വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രധാന യാേഗം