Kerala
പാഠപുസ്തകത്തില് പിഴവ്; രചനാസമിതി അംഗങ്ങളെ ഡീബാര് ചെയ്യാന് മന്ത്രിയുടെ നിര്ദ്ദേശം
ചരിത്രപരമായ വസ്തുകള് ചേര്ത്തു മാത്രമേ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാവൂ എന്ന നിര്ദ്ദേശം എസ് സി ഇ ആര് ടി ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം | നാലാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ അധ്യാപകര്ക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ കരടില് പിഴവ് വരുത്തിയ പാഠപുസ്തക രചനാസമിതി അംഗങ്ങളെ ഡീബാര് ചെയ്യാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി.
പരിഷ്കരിച്ച പരിസര പഠനം ടീച്ചര് ടെക്സ്റ്റിന്റെ കരടില് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ പിഴവുകള് വരുത്തിയ പാഠപുസ്തക രചനാസമിതി അംഗങ്ങളെ തുടര്ന്നുള്ള അക്കാദമിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്ന് ഡീബാര് ചെയ്യാനാണ് എസ് സി ഇ ആര് ടിക്ക് മന്ത്രി നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്.
ടീച്ചര് ടെക്സ്റ്റിന്റെ കരടില് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ വിവരണത്തില് ചരിത്രപരമായ ചില പിശകുകള് സംഭവിച്ചതായി അറിയാന് കഴിഞ്ഞതായും ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയില് പെട്ടപ്പോള് തന്നെ അതില് തിരുത്തലുകള് വരുത്താന് നിര്ദ്ദേശിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചരിത്രപരമായ വസ്തുകള് ചേര്ത്തു മാത്രമേ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാവൂ എന്ന നിര്ദ്ദേശം എസ് സി ഇ ആര് ടി ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുത്തലുകള് വരുത്തിയ പാഠഭാഗം ഇപ്പോള് എസ് സി ഇ ആര് ടി വെബ്സൈറ്റില് ലഭ്യമാണ്.
ചരിത്ര വസ്തുതകളെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വളച്ചൊടിക്കുന്ന കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നിലപാടല്ല ഈ കാര്യത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാറിനുള്ളത്. ഭരണഘടനാ ലക്ഷ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചരിത്ര വസ്തുതകളെ യാഥാര്ഥ്യബോധത്തോടെ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുക എന്ന നയമാണ് പാഠ്യ പദ്ധതി പരിഷ്കരണ വേളയിലെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തുടരും. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബ്രട്ടീഷുകാരെ ഭയന്നാണ് രാജ്യം വിട്ടതെന്നായിരുന്നു കരട് കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ പരാമര്ശം. പിഴവ് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ രണ്ടുതവണ തിരുത്തി വീണ്ടും കൈപ്പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.