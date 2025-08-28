National
ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഗുരെസ് സെക്ടറില് ഏറ്റുമുട്ടല്; രണ്ടു ഭീകരരെ വധിച്ച് സൈന്യം
നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരത്തെ തുടര്ന്നായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന്.
ശ്രീനഗര്|ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബന്ദിപ്പോര് ജില്ലയിലെ ഗുരെസ് സെക്ടറില് ഏറ്റുമുട്ടല്. ഇന്ത്യന് സൈന്യവും പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനില് രണ്ടു ഭീകരരെ വധിച്ചു. നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരത്തെ തുടര്ന്നായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന്.
ശ്രീനഗര് ആസ്ഥാനമായുള്ള ചിനാര് കോര്പ്സ്, ഗുരെസ് സെക്ടറില് സംശയാസ്പദമായ പ്രവര്ത്തനം കണ്ടുവെന്നും വെടിയുതിര്ത്തപ്പോള് തിരിച്ചടിച്ചതായും സൈന്യം പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷന് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സൈന്യം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; പോലീസുകാര് നിരത്തിലിറങ്ങി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Kerala
കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭാ ചെയര്പേഴ്സണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കലാ രാജു യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി
National
മഹാരാഷ്ട്രയില് നാലുനില കെട്ടിടം തകര്ന്നുണ്ടായ അപകടം; മരണം 15 ആയി
Business
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വര്ധന; പവന് 120 രൂപ ഉയര്ന്നു
National
ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഗുരെസ് സെക്ടറില് ഏറ്റുമുട്ടല്; രണ്ടു ഭീകരരെ വധിച്ച് സൈന്യം
National
ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; ജമ്മു കശ്മീരില് മണ്ണിടിച്ചിലില് 34 പേര് മരിച്ചു
Kerala