Connect with us

Kerala

മയക്കുമരുന്ന് കേസ്; റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍

അമ്പലപ്പുഴ റവന്യൂ റിക്കവറി ഓഫീസിലെ റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ കെ ജി സജേഷിനെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

Published

Dec 18, 2025 10:48 pm |

Last Updated

Dec 18, 2025 10:53 pm

ആലപ്പുഴ | ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍. അമ്പലപ്പുഴ റവന്യൂ റിക്കവറി ഓഫീസിലെ റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ കെ ജി സജേഷിനെയാണ് സര്‍വീസില്‍ നിന്നും സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഉത്തരവായത്.

ഈമാസം നാലിന് രാത്രി 8.45 ഓടെയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കള്‍ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചതിന് സജേഷിനെ മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിറ്റേന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

ഡിസംബര്‍ നാലിന് രാത്രി 8.45 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന വിധത്തിലാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍ നടപടി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യത്തില്‍ വിടണം; ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കി രണ്ട് പ്രതികള്‍

Kerala

ഗര്‍ഭിണിയെ മര്‍ദിച്ച സംഭവം; എസ് എച്ച് ഒ. പ്രതാപ് ചന്ദ്രന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ മഴ കനക്കും; ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കി അധികൃതര്‍

Kerala

മയക്കുമരുന്ന് കേസ്; റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍

Kerala

പാലക്കാട് മുണ്ടൂരില്‍ കാര്‍ അഗ്നിക്കിരയായി; ഒരാള്‍ മരിച്ചു

Kerala

പാലക്കാട് തൃത്താലയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇന്നോവ കാര്‍ കത്തിനശിച്ചു

Kerala

വാളയാര്‍ അട്ടപ്പള്ളത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളിയെ ആള്‍ക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു