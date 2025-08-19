Kerala
മാതാവിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ
പീഡനം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം
കോഴിക്കോട് | ആയുര്വേദ ആശുപത്രിയില് മാതാവിനൊപ്പം എത്തിയ പതിനാറുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസില് ഡോക്ടര് അറസ്റ്റിലായി. നാദാപുരം- തലശ്ശേരി റോഡില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായ മാഹി കല്ലാട്ട് സ്വദേശി മഠത്തില് വീട്ടില് ശ്രാവണിനെ (25)യാണ് നാദാപുരം ഇന്സ്പെകടര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം മാതാവിനൊപ്പം ആശുപത്രിയില് എത്തിയപ്പോള് പ്രതി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പെണ്കുട്ടിയുടെ മൊഴി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ശബരിമല വിമാനത്താവള പദ്ധതി: അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആന്റോ ആന്റണി എം പി
International
ബന്ദികളെ തിരികെക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏക മാര്ഗം ഹമാസിനെ നശിപ്പിക്കലെന്ന് ട്രംപ്
Ongoing News
ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20: സൂര്യകുമാര് യാദവ് ക്യാപ്റ്റന്, ശുഭ്മാന് ഗില് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; സഞ്ജുവും ടീമില്
Kerala
ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയില് മധ്യവയസ്കയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
National
യു പിയിൽ 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് നേരെ ലൈംഗികാക്രമണം: പ്രതി 15കാരൻ പിടിയിൽ
Kerala
കുട്ടികള്ക്കെതിരായ അതിക്രമം: കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
Kerala