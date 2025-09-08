National
ക്രിമിനല് കേസില് നേരിട്ട് മുന്കൂര് ജാമ്യം; കേരള ഹൈക്കോടതിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതി
മുന്കൂര് ജാമ്യത്തിനായി പ്രതികള് ആദ്യം സമീപിക്കേണ്ടത് സെഷന്സ് കോടതിയെയാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി
ന്യൂഡല്ഹി | ക്രിമിനല് കേസുകളില് പ്രതികള്ക്ക് നേരിട്ട് മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കുന്നതില് കേരള ഹൈക്കോടതിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതി. സെഷന്സ് കോടതികളെ സമീപിക്കാത്ത പ്രതികള്ക്ക് ഹൈക്കോടതി നേരിട്ട് ജാമ്യം നല്കുന്നതിലാണ് വിമര്ശനം.രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു ഹൈക്കോടതിയിലും സമാനമായ സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിമര്ശനം. കേസില് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാര്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. അമികസ്ക്യൂരിയായി സീനിയര് അഭിഭാഷകന് സിദ്ധാര്ഥ് ലൂതറയെ കോടതി നിയമിച്ചു. മുന്കൂര് ജാമ്യത്തിനായി പ്രതികള് ആദ്യം സമീപിക്കേണ്ടത് സെഷന്സ് കോടതിയെയാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തില് നിന്നുള്ള ഒരു കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോള് ആണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി നടപടിയെ വിമര്ശിച്ചത്. ബിഎന്എസ്എസിന്റെ 482-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നേരിട്ട് ഫയല് ചെയ്യുന്ന മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രവണത കേരള ഹൈക്കോടതിയില് മാത്രമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മഹാരാഷ്ട്ര ഉള്പ്പെടെ മറ്റൊരു ഹൈക്കോടതിയിലും സമാനമായ നടപടി ഇല്ലെന്ന് ബെഞ്ചിലെ അംഗമായ ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.ക്രിമിനല് കേസുകളിലെ വസ്തുതകള് അറിയാവുന്നത് സെഷന്സ് കോടതിയിലാണ്. പലപ്പോഴും ഹൈക്കോടതികള്ക്ക് കേസുകളുടെ പൂര്ണ്ണമായ വസ്തുത അറിയണമെന്നില്ല-സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാല് വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാതെ നേരിട്ട് ഫയല് ചെയ്യുന്ന ജാമ്യാപേക്ഷകള് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതില് നിയമപരമായി തെറ്റില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസില് ഒക്ടോബര് 14 ന് വിശദ വാദം കേള്ക്കാന് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചു.ഹൈക്കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച മുഹമ്മദ് റസലിന്റെ ഹരജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.