സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റല് പ്രോപ്പര്ട്ടി സ്മാര്ട്ട് കാര്ഡ് ഉടന്: മന്ത്രി കെ രാജന്
പത്തനംതിട്ട | ഭൂഉടമകള്ക്ക് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഡിജിറ്റല് പ്രോപ്പര്ട്ടി സ്മാര്ട്ട് കാര്ഡ് ഉടന് നല്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജന്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നിര്മാണം പൂര്ത്തിയായ സ്മാര്ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഡിജിറ്റല് റീസര്വേയിലൂടെ രണ്ടുവര്ഷത്തില് കേരളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി. രജിസ്ട്രേഷന് വകുപ്പിന്റെ പേള്, റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ റിലീസ്, സര്വേ വകുപ്പിന്റെ ഇ മാപ്പ് പോര്ട്ടലുകള് കോര്ത്തിണക്കിയ എന്റെ ഭൂമി പോര്ട്ടല് സംവിധാനം ഭൂമി ക്രയവിക്രയം എളുപ്പമാക്കി.
നാലുലക്ഷത്തിലധികം പട്ടയങ്ങള് നല്കി ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്ന നേട്ടത്തിനരികിലാണ് സംസ്ഥാനം. 632 വില്ലേജുകളെ സ്മാര്ട്ട് ആക്കിയതായും നാനൂറോളം വില്ലേജ് ഓഫീസുകള് പുനര്നിര്മിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നിരണം സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി പാരിഷ് ഹാളില് നടന്ന നിരണം വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് മാത്യു ടി തോമസ് എം എല് എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തിരുവല്ല പി ഡബ്ല്യൂ ഡി സബ് ഡിവിഷന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ജിനീയര് വി കെ ശ്രുതി റിപോര്ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. പുളിക്കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ അനു, നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അന്നമ്മ ജോര്ജ് പങ്കെടുത്തു.