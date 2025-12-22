Connect with us

Kerala

അതിജീവിതയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി മാര്‍ട്ടിന്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിലാണ് പോലീസ് നടപടി

Published

Dec 22, 2025 6:29 pm |

Last Updated

Dec 22, 2025 6:29 pm

തൃശൂര്‍  | അതിജീവിതയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച മൂന്നു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. തൃശൂര്‍ സിറ്റി പൊലീസാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിടിയിലായവര്‍ തൃശൂര്‍, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളാണ്.  നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി മാര്‍ട്ടിന്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിലാണ് പോലീസ് നടപടി.

ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് മൂന്നു പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. വീഡിയോ ഇരുന്നൂറിലേറെ സൈറ്റുകളില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കും. സമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നും വീഡിയോ മാറ്റണമെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് അവഗണിച്ച് വീഡോയോ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അറസ്റ്റ്.

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമില്‍ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളെ പോലീസെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് കഠിന തടവും പിഴയും

National

പരുഷമായി ഇടപെട്ടത് ചോദ്യം ചെയ്തു; ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ രോഗിയെ കട്ടിലില്‍ 'പഞ്ഞിക്കിട്ട് ' ഡോക്ടര്‍

National

ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസ് ; അഞ്ച് പ്രതികള്‍ക്കും ജീവപര്യന്തം തടവ്, വിധി വരുന്നത് ഒന്‍പത് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം

International

ബംഗ്ലാദേശിൽ വീണ്ടും വിദ്യാർഥി നേതാവിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്; തലക്ക് വെടിയേറ്റത് മുത്വലിബ് ഷിക്ദറിന്

National

ഗോവ നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ തീപ്പിടുത്തം; ലൂത്ര സഹോദരന്മാരുടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി

National

കേന്ദ്ര സർക്കാർ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം കറൻസിയിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി

Kerala

അതിജീവിതയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍