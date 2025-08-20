Kerala
ധനുവച്ചപുരം കോളജ് സംഘർഷം: ആറ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധ ശ്രമത്തിന് കേസ്
എ ബി വി പി പ്രവര്ത്തകര് സംഘടിപ്പിച്ച ഫുഡ് ഫെസ്റ്റില് പങ്കെടുത്തില്ലെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മർദനം
തിരുവനന്തപുരം | ധനുവച്ചപുരം വി ടി എം എന് എസ് എസ് കോളജില് മൂന്നാം വര്ഷ വിദ്യാര്ഥിയെ മര്ദിച്ച സംഭവത്തില് ആറ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കണ്ടാലറിയാവുന്ന മൂന്ന് പേര് അടക്കം ആറ് പേര്ക്കെതിരെ പാറശാല പോലീസ് വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തത്.
എ ബി വി പി പ്രവര്ത്തകര് സംഘടിപ്പിച്ച ഫുഡ് ഫെസ്റ്റില് പങ്കെടുത്തില്ലെന്നാരോപിച്ച് വിദ്യാര്ഥി ദേവ്ജിത്തിനാണ് ഇന്നലെ മര്ദനമേറ്റത്. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ദേവ്ജിത്ത് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. എ ബി വി പി പ്രവര്ത്തകരാണ് മര്ദിച്ചതെന്ന് ദേവ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു
