Connect with us

Kerala

ധനുവച്ചപുരം കോളജ് സംഘർഷം: ആറ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധ ശ്രമത്തിന് കേസ്

എ ബി വി പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഫുഡ് ഫെസ്റ്റില്‍ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മർദനം

Published

Aug 20, 2025 3:25 pm |

Last Updated

Aug 20, 2025 3:25 pm

തിരുവനന്തപുരം | ധനുവച്ചപുരം വി ടി എം എന്‍ എസ് എസ് കോളജില്‍ മൂന്നാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥിയെ മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ ആറ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കണ്ടാലറിയാവുന്ന മൂന്ന് പേര്‍ അടക്കം ആറ് പേര്‍ക്കെതിരെ പാറശാല പോലീസ് വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തത്.

എ ബി വി പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഫുഡ് ഫെസ്റ്റില്‍ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നാരോപിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥി ദേവ്ജിത്തിനാണ് ഇന്നലെ മര്‍ദനമേറ്റത്. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ദേവ്ജിത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. എ ബി വി പി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് മര്‍ദിച്ചതെന്ന് ദേവ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

റാപ്പര്‍ വേടന്റെ അറസ്റ്റ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

Kerala

കണ്ണൂരിലെ ഉരുവച്ചാലില്‍ യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീക്കൊളുത്തി

Ongoing News

അല്‍ മൗലിദുല്‍ അക്ബര്‍ തിങ്കളാഴ്ച: വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമായി ജാമിഉൽ ഫുതൂഹ്

National

ഏഷ്യാകപ്പില്‍ ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍ മത്സരം നടത്തരുത്; കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് ആദിത്യ താക്കറെ

National

ജയിലിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരെ നീക്കൽ: ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അമിത്ഷാ; പ്രതിഷേധത്തിൽ മുങ്ങി ലോകസ്ഭ

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ രണ്ടുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണു; മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു

National

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ ജൂനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം അഹമ്മദാബാദില്‍