Published

Oct 25, 2025 8:19 am |

Last Updated

Oct 25, 2025 9:31 am

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയില്‍ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി കവര്‍ന്നു കൈമാറിയ സ്വര്‍ണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുമായി തെളിവെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

സ്മാര്‍ട്ട് ക്രിയേഷനില്‍ നിന്ന് തരപ്പെടുത്തിയ സ്വര്‍ണ്ണം സുഹൃത്ത് ഗോവര്‍ദ്ധനന് കൈമാറി എന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ മൊഴി. ഇത്തരത്തില്‍ കൈമാറിയ സ്വര്‍ണം കണ്ടെത്താന്‍ ആകുമോ എന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുമായി അന്വേഷണ സംഘം ബംഗളൂരുവില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ബംഗളൂരുവിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ വീട്, ബെല്ലാരിയില്‍ സ്വര്‍ണം വില്‍പ്പന നടത്തിയ സ്ഥലം, ദ്വാരപാലക പാളികള്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ ഹൈദരാബാദിലെ സ്ഥാപനം, ചെന്നൈ സ്മാര്‍ട്ട് ക്രിയേഷന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ തെളിവെടുപ്പ് നടക്കും.

ഈ മാസം 30ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കും. ശ്രീകോവില്‍ കട്ടിളപ്പാളികള്‍ സ്വര്‍ണം പൂശാന്‍ നേരത്തെ ഗോവര്‍ധന്‍ സ്വര്‍ണം നല്‍കിയിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ മൊഴിയെടുപ്പും ഇന്ന് ഉണ്ടാകും.

 

