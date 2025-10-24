Kerala
വിറകടുപ്പില് നിന്നും തീ പടര്ന്ന് പൊള്ളലേറ്റു ദമ്പതിമാര് മരിച്ചു
വിറക് അടുപ്പില് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു തീ കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം
തിരുവനന്തപുരം | വിറക് അടുപ്പ് കത്തിക്കവെ ദേഹത്തേക്ക് തീപടര്ന്ന് പൊള്ളലേറ്റ് ദമ്പതിമാര് മരിച്ചു. പേരൂര്ക്കട ഹരിത നഗറില് എ ആന്റണി(81), ഭാര്യ ഷേര്ളി (73) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീടിനു പുറത്തുള്ള വിറക് അടുപ്പില് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു തീ കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം.
അടുപ്പില്നിന്ന് ആന്റണിയുടെ മുണ്ടിലേക്കു ആദ്യം തീപടര്ന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ആന്റണിയെ രക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഷേര്ളിയുടെ ദേഹത്തും തീ പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനു ശേഷം ഇന്നു ബന്ധുക്കള്ക്കു വിട്ടുനല്കും.
