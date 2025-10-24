Connect with us

Kerala

വിറകടുപ്പില്‍ നിന്നും തീ പടര്‍ന്ന് പൊള്ളലേറ്റു ദമ്പതിമാര്‍ മരിച്ചു

വിറക് അടുപ്പില്‍ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു തീ കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം

Published

Oct 24, 2025 7:25 am |

Last Updated

Oct 24, 2025 7:25 am

തിരുവനന്തപുരം |   വിറക് അടുപ്പ് കത്തിക്കവെ ദേഹത്തേക്ക് തീപടര്‍ന്ന്  പൊള്ളലേറ്റ്  ദമ്പതിമാര്‍ മരിച്ചു. പേരൂര്‍ക്കട ഹരിത നഗറില്‍ എ ആന്റണി(81), ഭാര്യ ഷേര്‍ളി (73) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീടിനു പുറത്തുള്ള വിറക് അടുപ്പില്‍ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു തീ കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം.

അടുപ്പില്‍നിന്ന് ആന്റണിയുടെ മുണ്ടിലേക്കു ആദ്യം തീപടര്‍ന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ആന്റണിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഷേര്‍ളിയുടെ ദേഹത്തും തീ പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനു ശേഷം ഇന്നു ബന്ധുക്കള്‍ക്കു വിട്ടുനല്‍കും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി ബെംഗളുരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

Kerala

ചെറുവണ്ണൂരില്‍ കടകളില്‍ തീപിടുത്തം; രണ്ട് കടകള്‍ പൂര്‍ണമായും കത്തി നശിച്ചു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ വായു മലിനീകരണം ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍; മിക്ക മേഖലകളിലും മലിനീകരണത്തോത് 350ന് മുകളില്‍

International

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തി അടച്ചതോടെ പാകിസ്താനില്‍ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു; തക്കാളി കിലോക്ക് 600 രൂപ

Kerala

വിറകടുപ്പില്‍ നിന്നും തീ പടര്‍ന്ന് പൊള്ളലേറ്റു ദമ്പതിമാര്‍ മരിച്ചു

Kerala

രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

National

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കര്‍ണൂലില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപ്പിടിച്ചു; 15 ഓളം പേര്‍ മരിച്ചു