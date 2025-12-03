Kerala
കോണ്ഗ്രസ്സ് നിയമ സംവിധാനത്തില് വിശ്വസിക്കുന്ന പാര്ട്ടി: സണ്ണി ജോസഫ്
സി പി എമ്മിനെ പോലെ സ്വന്തമായി പോലീസും കോടതിയുമൊന്നും കോണ്ഗ്രസ്സിനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ തനിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറിയത്.
തിരുവനന്തപുരം | കോണ്ഗ്രസ്സ് നിയമ സംവിധാനത്തില് വിശ്വസിക്കുന്ന പാര്ട്ടിയാണെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന് സണ്ണി ജോസഫ്.
രാഹുലിനെതിരെ കൂടുതല് നടപടികള് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
