Connect with us

Kerala

പി എം ശ്രീ: കേരളം എന്തുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി

എന്‍ ഇ പി, പി എം ശ്രീ, എസ് എസ് കെ എന്നിവയെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന്റെ പോളിസികളാണ്. സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി.

Published

Dec 03, 2025 12:40 pm |

Last Updated

Dec 03, 2025 12:40 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍. കേരളം എന്തുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രശ്‌നം കേരള സര്‍ക്കാരിന്റേതാണ്. എന്‍ ഇ പി, പി എം ശ്രീ, എസ് എസ് കെ എന്നിവയെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന്റെ പോളിസികളാണ്.

സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പി എം ശ്രീ: കേരളം എന്തുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് സ്വീകരിച്ചത് മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനവും എടുക്കാന്‍ മടിക്കുന്ന നടപടി; ന്യായീകരണവുമായി ഷാഫി പറമ്പില്‍

Uae

സഹവര്‍ത്തിത്വ മൂല്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് യു എ ഇ ഈദ് അല്‍ ഇത്തിഹാദ് ആഘോഷിച്ചു

Uae

ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ വിസയുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ വിവരിച്ച് ജി ഡി ആര്‍ എഫ് എ

Uae

'മൈദാന്‍ അല്‍ ഇസ്തിഖ്ലാല്‍' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു; സ്വാതന്ത്ര്യ സ്മാരകം 34 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടിക്ക് ഒരുമാസം കൂടി സമയം നല്‍കി ഹൈക്കോടതി

Kerala

കടുത്ത നടപടി വേണം; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പൂര്‍ണമായി കൈയൊഴിഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാക്കള്‍