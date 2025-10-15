Connect with us

Kerala

ഗള്‍ഫ് പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ബഹറൈനിലേക്ക്

മറ്റന്നാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളി സംഗമം ബഹ്‌റൈന്‍ കേരളീയ സമാജത്തില്‍ നടക്കും

Published

Oct 15, 2025 10:10 pm |

Last Updated

Oct 15, 2025 10:10 pm

തിരുവനന്തപുരം | ഗള്‍ഫ് പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ബഹറൈനിലേക്ക്. മറ്റന്നാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളി സംഗമം നടക്കും. ബഹ്‌റൈന്‍ കേരളീയ സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബഹറൈന്‍ കേരളീയ സമാജം ഹാളിലാണ് പ്രവാസി മലയാളി സംഗമം നടക്കുന്നത്. മലയാളം മിഷനും ലോകകേരള സഭയും ചേര്‍ന്നാണ് സംഘാടനം. ബഹറൈനിലെ സന്ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞാല്‍ 24നും 25നും ഒമാനിലും സലാലയിലും 30ന് ഖത്തറിലും മുഖ്യമന്ത്രി എത്തും. കുവൈത്തില്‍ അടുത്ത മാസം ഏഴിനും യു എ ഇയില്‍ ഒമ്പതിനും എത്തും.

ഒമാനില്‍ 26 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ സോഷ്യല്‍ ക്ലബ് – കേരളാ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ കമ്യുണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യാതിഥി ആയിക്കും. മസ്‌കത്തിലെ അമിറാത്ത് പാര്‍ക്കിലാണ് പരിപാടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ യു എ ഇയില്‍ വിവിധ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവാസി സംഘടനയായ ഒ ഐ സി സി, മുസ്്‌ലീം ലീഗ് സംഘടനയായ കെ എം സി സി എന്നിവര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയുടെ സംഘാടക സമിതിയോഗങ്ങള്‍ ബഹിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ആര്‍ എസ് എസ് ശാഖയില്‍ ലൈംഗിക പീഡനം; അനന്തു സജിയുടെ മരണമൊഴി വീഡിയോ പുറത്ത്

Kerala

ഗള്‍ഫ് പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ബഹറൈനിലേക്ക്

Kerala

പേരാമ്പ്ര സംഘര്‍ഷം; യു ഡി എഫിനു താക്കീതുമായി എല്‍ ഡി എഫ് വിശദീകരണ യോഗം

Education

ഷിംസ് പ്രഥമ ബാച്ച് പാസ്സ് ഔട്ട് സെറിമണി നടന്നു

Ongoing News

ഇറാഖിനെതിരെ സമനില; ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി സഊദി

International

48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു; അഫ്ഗാൻ-പാക് അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന് താൽക്കാലിക വിരാമം

Kerala

സ്വലാത്ത് ആത്മീയ സംഗമവും ജീലാനി അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും നാളെ സ്വലാത്ത് നഗറില്‍