പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ച കേസ്; രാഹുല് ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യ ഹരജിയില് വാദം ഇന്നും തുടരും
അന്വേഷണവുമായി രാഹുല് ഈശ്വര് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്
തിരുവനന്തപുരം| രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നല്കിയ യുവതിയെ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസില് റിമാന്ഡിലായ രാഹുല് ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് വാദം ഇന്നും തുടരും. ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും വാദം പൂര്ത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണല് സിജെഎം കോടതി ഇന്നും വാദം കേള്ക്കുന്നത്.
കേസിലെ എഫ്ഐആര് വായിക്കുക മാത്രമാണ് വീഡിയോയില് ചെയ്തത്. പരാതിക്കാരിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് രാഹുല് ഈശ്വറിന്റെ അഭിഭാഷകന് വാദിച്ചത്. രാഹുല് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും വീണ്ടും കസ്റ്റിയില് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് വാദിച്ചു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളെ തുടര്ന്ന് രാഹുലിനെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം ബലാത്സംഗക്കേസില് പത്താം ദിവസവും ഒളിവില് കഴിയുന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല് എ സമര്പ്പിച്ച മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തളളിയതോടെയാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.