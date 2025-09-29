Kerala
ഭൂട്ടാന് വാഹനക്കടത്ത്: ഏഴ് കേന്ദ്ര ഏജന്സികള് അന്വേഷിക്കും
മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരായ പരാതി സിബിഐയും കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകള് ഇഡിയും ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പ് ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജന്സ് വിഭാഗവും അന്വേഷിക്കും
കൊച്ചി|ഭൂട്ടാന് വാഹനക്കടത്ത് ഏഴ് കേന്ദ്ര ഏജന്സികള് അന്വേഷിക്കും. വാഹന കള്ളക്കടത്ത് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റിവ് വിഭാഗം അന്വേഷിക്കും. മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരായ പരാതി സിബിഐയും കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകള് ഇഡിയും ജി എസ് ടി തട്ടിപ്പ് ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജന്സ് വിഭാഗവും അന്വേഷിക്കും. വിദേശ ബന്ധവും റാക്കറ്റ് ഉള്പ്പെട്ട മറ്റു തട്ടിപ്പുകളും എന്ഐഎയും അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ രഹസ്യവിവരങ്ങള് ഐബിയും, ഡിആര്ഐയും ശേഖരിക്കും.
ഭൂട്ടാന് പട്ടാളം ലേലം ചെയ്തതെന്ന പേരില് കേരളത്തില് മാത്രം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷത്തിനിടെ വിറ്റത് 200ഓളം വാഹനങ്ങളാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും മോഷ്ടിച്ച വാഹനങ്ങള് ഭൂട്ടാന് വഴി കടത്തിയെന്നും സംശയിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങള് പൊളിച്ച് ഭൂട്ടാനില് എത്തിച്ച ശേഷം റോഡ് മാര്ഗമാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. പരിവാഹന് സൈറ്റിലടക്കം ക്രമക്കേട് നടത്താന് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൂട്ടുനിന്നു. സിനിമാതാരങ്ങള് അടക്കമുള്ളവരെ ഇടനിലക്കാര് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തി.