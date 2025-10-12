Kerala
അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയില് പൂജപ്പുരയിലെ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിലേക്കു മാറ്റും; ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി
അട്ടക്കുളങ്ങരയിലേത് പുരുഷ സ്പെഷ്യല് ജയിലാക്കും. തടവുകാരുടെ ബാഹുല്യത്തെ തുടര്ന്നാണ് നീക്കം.
വയോധികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച് ട്രെയിനില് നിന്ന് ചാടി; അസം സ്വദേശിയായ പ്രതിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്
ഗസ്സ സമാധാന പ്രഖ്യാപനം; ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ച മൂന്ന് ഖത്വര് നയതന്ത്രജ്ഞര് വാഹനാപകടത്തില് മരിച്ചു
സഊദി എയര്ലൈന്സിന്റെ റിയാദ്-മോസ്കോ വിമാന സര്വീസിന് തുടക്കമായി
ഇന്ന് പള്സ് പോളിയോ ദിനം; 13 ജില്ലകളില് തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം
ഓപറേഷന് നുംഖോര്: കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം വിട്ടുകിട്ടാന് അപേക്ഷ നല്കാനൊരുങ്ങി ദുല്ഖര്
