Connect with us

Kerala

അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയില്‍ പൂജപ്പുരയിലെ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിലേക്കു മാറ്റും; ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി

അട്ടക്കുളങ്ങരയിലേത് പുരുഷ സ്‌പെഷ്യല്‍ ജയിലാക്കും. തടവുകാരുടെ ബാഹുല്യത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് നീക്കം.

Published

Oct 12, 2025 8:29 am |

Last Updated

Oct 12, 2025 8:29 am

തിരുവനന്തപുരം | അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയില്‍ മാറ്റുന്നു. പൂജപ്പുരയിലെ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി.

അട്ടക്കുളങ്ങരയിലേത് പുരുഷ സ്‌പെഷ്യല്‍ ജയിലാക്കും.

തടവുകാരുടെ ബാഹുല്യത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് നീക്കം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വയോധികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച് ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ചാടി; അസം സ്വദേശിയായ പ്രതിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

International

ഗസ്സ സമാധാന പ്രഖ്യാപനം; ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ച മൂന്ന് ഖത്വര്‍ നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

Saudi Arabia

സഊദി എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ റിയാദ്-മോസ്‌കോ വിമാന സര്‍വീസിന് തുടക്കമായി

Kerala

ഇന്ന് പള്‍സ് പോളിയോ ദിനം; 13 ജില്ലകളില്‍ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം

Kerala

ഓപറേഷന്‍ നുംഖോര്‍: കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം വിട്ടുകിട്ടാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാനൊരുങ്ങി ദുല്‍ഖര്‍

Kerala

അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയില്‍ പൂജപ്പുരയിലെ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിലേക്കു മാറ്റും; ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി

Kerala

അതിഥി തൊഴിലാളിയെ മദ്യലഹരിയില്‍ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി