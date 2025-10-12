Connect with us

Saudi Arabia

സഊദി എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ റിയാദ്-മോസ്‌കോ വിമാന സര്‍വീസിന് തുടക്കമായി

ആദ്യ സര്‍വീസിനെ മോസ്‌കോയില്‍ വാട്ടര്‍ സല്യൂട്ട് നല്‍കിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. 'വിംഗ്‌സ് ഓഫ് കണക്ഷന്‍' എന്ന പേരിലാണ് മോസ്‌കോയില്‍ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

Published

Oct 12, 2025 9:16 am |

Last Updated

Oct 12, 2025 9:16 am

റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യയുടെ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ സഊദിയ, റിയാദില്‍ നിന്ന് മോസ്‌കോയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള വാണിജ്യ വിമാന സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചു,

സഊദി ടൂറിസം അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് വിഷന്‍ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്‌കാരിക-സാമ്പത്തിക-നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിച്ചത്.

ആദ്യ സര്‍വീസിനെ മോസ്‌കോയില്‍ വാട്ടര്‍ സല്യൂട്ട് നല്‍കിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ‘വിംഗ്‌സ് ഓഫ് കണക്ഷന്‍’ എന്ന പേരിലാണ് മോസ്‌കോയില്‍ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങില്‍ റഷ്യയിലെ സഊദി അംബാസഡര്‍, സഊദിയ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍, സഊദി ടൂറിസം അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധികള്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പങ്കെടുത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വയോധികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച് ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ചാടി; അസം സ്വദേശിയായ പ്രതിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

International

ഗസ്സ സമാധാന പ്രഖ്യാപനം; ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ച മൂന്ന് ഖത്വര്‍ നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

Saudi Arabia

സഊദി എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ റിയാദ്-മോസ്‌കോ വിമാന സര്‍വീസിന് തുടക്കമായി

Kerala

ഇന്ന് പള്‍സ് പോളിയോ ദിനം; 13 ജില്ലകളില്‍ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം

Kerala

ഓപറേഷന്‍ നുംഖോര്‍: കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം വിട്ടുകിട്ടാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാനൊരുങ്ങി ദുല്‍ഖര്‍

Kerala

അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയില്‍ പൂജപ്പുരയിലെ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിലേക്കു മാറ്റും; ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി

Kerala

അതിഥി തൊഴിലാളിയെ മദ്യലഹരിയില്‍ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി