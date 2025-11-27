Connect with us

Kerala

ബസിന്റെ എന്‍ജിന്‍ ടര്‍ബോ ചൂടായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; മെക്കാനിക്കിന് ദാരുണാന്ത്യം

ആലപ്പുഴ കട്ടച്ചിറ സ്വദേശി കുഞ്ഞുമോന്‍ ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Nov 27, 2025 10:57 pm |

Last Updated

Nov 27, 2025 10:57 pm

ആലപ്പുഴ | ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഐ എച്ച് ആര്‍ ഡി കോളജില്‍ ബസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കട്ടച്ചിറ സ്വദേശിയായ കുഞ്ഞുമോന്‍ ആണ് മരിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസമായി ബസ് കേടായിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ കുഞ്ഞുമോന്‍ എത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. വൈകിട്ട് ആറരയോടെയാണ് ബസിനുള്ളില്‍ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്.

അമിതമായി ചൂടായി എന്‍ജിന്റെ ടര്‍ബോ ഭാഗം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഉടന്‍ തന്നെ പോലീസും ഫയര്‍ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കുഞ്ഞുമോനെ ആദ്യം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അപകടത്തില്‍ കുഞ്ഞുമോന്റെ സഹായിക്കും ബസ് ഡ്രൈവര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

അന്താരാഷ്ട്ര ഹദീസ് പാരായണ സമ്മേളനം: സജീവ സാന്നിധ്യമായി മലയാളി പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്യാര്‍ഥികളും

Ongoing News

ഭരണഘടനാ ആശയങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് പൗരന്മാരെ നിശബ്ദരാക്കും: ശിവ സുന്ദര്‍

Kerala

'ഔദ്യോഗിക രഹസ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തി നല്‍കി'; തിരുവല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റി

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പരാതി: അതിജീവിതയുടെ മൊഴിയെടുത്തു

Kerala

ബസിന്റെ എന്‍ജിന്‍ ടര്‍ബോ ചൂടായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; മെക്കാനിക്കിന് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ച കേസ്: അന്തര്‍ സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിക്ക് തടവുശിക്ഷ

Kerala

ലോറി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചു