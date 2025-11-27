Kerala
ലോറി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന് മരിച്ചു
പത്തനംതിട്ട ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശി ദീപക്കാണ് മരിച്ചത്. ദീപക്കിനൊപ്പം ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന അനന്തു അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
പത്തനംതിട്ട | പന്തളം റോഡില് കൈപ്പട്ടൂര് ജങ്ഷനു സമീപം ടിപ്പര് ലോറി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് മരിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശി ദീപക്കാണ് മരിച്ചത്. ദീപക്കിനൊപ്പം ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന അനന്തു അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
പന്തളത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന എ സി റിപ്പയറിങ് സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരാണ് അപകടത്തില് പെട്ട ഇരുവരും. പത്തനംതിട്ട ഭാഗത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പന്തളത്തേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.
അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ടിപ്പര് ബൈക്കിനു പിന്നിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ദീപക്കിനെ പത്തനംതിട്ട ജനറല് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ലോറി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന് മരിച്ചു
Ongoing News
സി പി എം നേതാവിനെ പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കി
Kerala
തൊടുപുഴയില് 18 വയസുകാരനില് നിന്ന് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ അനധികൃത മരുന്ന് പിടികൂടി
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എം എല് എ ഉടന് രാജിവെക്കണം: എം വി ഗോവിന്ദന്
International
പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമന് തുര്ക്കിയില്; അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ വിദേശ യാത്ര
Kerala
സര്ക്കാറിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളും ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയും രാഹുല് വിഷയത്തില് മറച്ചുപിടിക്കാനാകില്ല: സണ്ണി ജോസഫ്
Kerala