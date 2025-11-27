Ongoing News
അന്താരാഷ്ട്ര ഹദീസ് പാരായണ സമ്മേളനം: സജീവ സാന്നിധ്യമായി മലയാളി പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്യാര്ഥികളും
ആഗോള തലത്തില് അറിയപ്പെടുന്ന മുതിര്ന്ന പണ്ഡിതന്മാര് നേതൃത്വം നല്കുന്ന വേദിയില് നിന്ന് ഹദീസ് വിജ്ഞാനശാഖയിലെ സൂക്ഷ്മമായ അറിവുകള് നേരിട്ട് കേട്ടുപഠിക്കാന് അവസരം ലഭിക്കുകയെന്നത് മലയാളി വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വലിയൊരു മുതല്ക്കൂട്ടാണ്.
മലേഷ്യയില് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഹദീസ് പാരായണ സമ്മേളനത്തില് പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുക്കുന്ന മലയാളി സംഘം.
പുത്രജയ | മലേഷ്യയിലെ ഭരണതലസ്ഥാനമായ പുത്രജയയിലെ മസ്ജിദ് പുത്രയില് നടക്കുന്ന സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം അന്താരാഷ്ട്ര പാരായണ സമ്മേളന വേദിയില് മലയാളി സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാര് സംഗമിക്കുന്ന ആത്മീയ-വിജ്ഞാന സദസ്സില് കേരളത്തില് നിന്നുള്ള പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്യാര്ഥികളുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ഇമാം മുസ്ലിം (റ) ക്രോഡീകരിച്ച ആധികാരിക ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമായ സ്വഹീഹ് മുസ്ലി’മിന്റെ സമ്പൂര്ണ പാരായണവും, പണ്ഡിത പരമ്പരകളിലൂടെ കൈമാറിവരുന്ന ‘സനദ്’ നല്കലുമാണ് പത്തു ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന മജ്ലിസിലെ പ്രധാന കാര്യപരിപാടി. ആഗോള തലത്തില് അറിയപ്പെടുന്ന മുതിര്ന്ന പണ്ഡിതന്മാര് നേതൃത്വം നല്കുന്ന ഈ വേദിയില് നിന്ന് ഹദീസ് വിജ്ഞാനശാഖയിലെ സൂക്ഷ്മമായ അറിവുകള് നേരിട്ട് കേട്ടുപഠിക്കാന് അവസരം ലഭിക്കുകയെന്നത് മലയാളി വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വലിയൊരു മുതല്ക്കൂട്ടാണ്. വിവിധ മത സ്ഥാപനങ്ങളെയും സര്വകലാശാലകളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് കേരളത്തില് നിന്നും വിദ്യാര്ഥികളും അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കുന്നത്.
മലേഷ്യന് മതകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് വിവിധ ഇസ്ലാമിക് സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് രാജ്യാന്തര സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിജ്ഞാന കൈമാറ്റത്തിനൊപ്പം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള പണ്ഡിതരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും ഈ വേദി അവസരമൊരുക്കുന്നു. നാളെ (വെള്ളി) നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിലും വിവിധ സെഷനുകളിലും കേരളത്തില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള് പങ്കെടുക്കും.