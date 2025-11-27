Connect with us

Kerala

കൃഷി ജീവിതം മാറ്റിയ കഥ പറഞ്ഞ് അപ്പുണ്ണി

കൃഷിയിൽ കൂടുതൽ സമയം മുഴുകാനായി രണ്ട് വർഷമായി ഓട്ടോ ഓടിക്കാറില്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Published

Nov 27, 2025 5:31 pm |

Last Updated

Nov 27, 2025 5:31 pm

ചേളാരി | കൃഷിയിടത്തിലെ വിജയവഴിയിൽ നൂറുമേനി വിളയിച്ച് ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ. നടുത്തൊടി അപ്പുണ്ണിയാണ് ഈ വേറിട്ട കർഷകൻ. പ്രായം 64 ലെത്തിയെങ്കിലും കൃഷിയിടത്തിൽ അപ്പുണ്ണിക്ക് ഇന്നും ചെറുപ്പമാണ്. സ്ഥിരം പന്തലൊരുക്കി വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ചിരങ്ങതൈകൾ നട്ടു പടർത്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷി രീതിയുടെ തുടക്കം.രാവിലെ ഏഴിന് കൃഷിയിടത്തിലെത്തിയാൽ മടങ്ങുന്നത് ഉച്ചയോടെയാണ്. തനിച്ചാണ് കൃഷിപ്പണിയെങ്കിലും സജീവ പിന്തുണയുമായി ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളും കൂട്ടിനുണ്ട്.

2003 മുതൽ ചേളാരിയിൽ ഡ്രൈവറാണ് അപ്പുണ്ണി. കൃഷിയിൽ കൂടുതൽ സമയം മുഴുകാനായി രണ്ട് വർഷമായി ഓട്ടോ ഓടിക്കാറില്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. നേന്ത്രവാഴ, പാവക്ക, ചേമ്പ് തുടങ്ങി മറ്റു പല വിധ വിളകളും ഇതോടൊപ്പം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 80ലറെ കമുകുകളുണ്ട്. സീസണിൽ നെൽകൃഷിയും ഇറക്കാറുണ്ട്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കടലുണ്ടി കടലിൽ വല വീശി മീൻ പിടിത്തവുമുണ്ട്. ഇക്കുറി ഒരു ടണ്ണിലേറെ ചിരങ്ങ പറിച്ച് വിറ്റതായും അപ്പുണ്ണി പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

സെറ്റ് അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലൈം​ഗിക പീഡന പരാതി; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചേക്കും

Aksharam Education

ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗിക് സയൻസ് ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് യോഗ പരീക്ഷ ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കു

Aksharam Education

കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭാ ചരിത്രം

Kerala

ഡിവൈ എസ് പിക്ക് എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ; ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സി ഐയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പുറത്ത്

National

വിദേശ ആസ്തികൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ്; എസ് എം എസും ഇമെയിലും അയക്കും

Saudi Arabia

ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ്; ജുമാദുൽ-അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം പേർ ഉംറ നിർവഹിച്ചു