എവിടെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ? പാകിസ്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനനായകനെന്ത് സംഭവിച്ചു?
പാക് സൈന്യത്തിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രമായ റാവൽപിണ്ടിയിലെ അദിയാല ജയിലിൽ വെച്ച് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മരിച്ചു എന്ന ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചതിന് നോറീൻ നിയാസി, അലീമ ഖാൻ, ഡോ. ഉസ്മ ഖാൻ എന്നീ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ആ അഭ്യൂഹങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു.
1992 മാർച്ചിലാണ് പാകിസ്താൻ അതുവരെ കാണാത്ത ഒരത്ഭുതം സ്വന്തമാക്കുന്നത് – ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് വിജയം. ആ വിജയത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു, ഇമ്രാൻ അഹമ്മദ് ഖാൻ നിയാസി ആയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അവസാന വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി പാകിസ്താനെ കിരീടമണിയിച്ച ആ മാച്ച് വിന്നിങ് ബൗളർ. ഐക്കോണിക് ലൈം-ഗ്രീൻ കിറ്റിൽ, സന്തോഷഭരിതരായ ടീം, ചിരിക്കുന്ന നായകനെ തോളിലേറ്റി ആഘോഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അന്ന് വൈറലായിരുന്നു.
മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, ഭീതിയുടെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഒരു മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമോ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോ എന്നതിലുപരി വലിയൊരു പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സമാനതകളില്ലാത്ത പൊതുജന പിന്തുണയുള്ള ഒരു നായകനാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം. പാകിസ്താന്റെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ‘ഫീൽഡ് മാർഷൽ’ എന്ന് വിമർശകർ വിളിക്കുന്ന ജനറൽ അസിം മുനീർ അദ്ദേഹത്തെ എത്രത്തോളം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇമ്രാന്റെ ജനപിന്തുണ വ്യക്തമാണ്.
രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക നിയന്ത്രണം പൂർണമായും സ്വന്തം കൈകളിൽ ഏകീകരിക്കാനായി ഈ ആഴ്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി (ആർട്ടിക്കിൾ 234 തിരുത്തിക്കൊണ്ട്) പാസാക്കിയ ‘ഫീൽഡ് മാർഷൽ’ ആണ് ജനറൽ അസിം മുനീർ. ഇതിലൂടെ, എപ്പോഴും സൈന്യത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് പോലും അസിം മുനീറിനെ ഫലത്തിൽ തൊടാൻ കഴിയില്ല എന്ന സ്ഥിതിയായി.
ഇത്തരം നിർണായകമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഒരേയൊരു ചോദ്യമേയുള്ളൂ – ഇമ്രാൻ ഖാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ?
പാകിസ്താന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും
ഇമ്രാൻ ഖാനെ കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസമായി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ വാർത്തകൾ സത്യമാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പാകിസ്താന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുമായുള്ള തകർന്ന ബന്ധത്തിന് പോലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
ജയിൽ അധികൃതർ നൽകിയ വിശദീകരണം
ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പൊതുജന പിന്തുണയുടെ ആഴം എത്രത്തോളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പാക് അധികാരികൾക്ക് അപൂർവ്വമായി പൊതു നിഷേധ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം. അദ്ദേഹം ജീവനോടെയുണ്ടെന്നും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജയിൽ അധികൃതർ ഒരു പ്രസ്താവന വേഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ, ദൃശ്യപരമായ തെളിവുകളൊന്നും നൽകിയില്ല എന്നത് സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
ഇമ്രാനെ നയിക്കുന്ന നിഗൂഢ വനിത
ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അരികിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ വഴികാട്ടിയും നിഗൂഢശക്തിയുമുള്ള വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ബുഷ്റ ബീബി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഉയർച്ച അവർ പ്രവചിച്ചിരുന്നുവത്രേ. അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കിടയിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ പദവിക്ക് സമാനമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതാപവും മങ്ങുന്നതായി തോന്നുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായ വിവാഹം, അഴിമതി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അവരെയും തടവിലാക്കുകയും നിശ്ശബ്ദയാക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും, ഇമ്രാൻ ഖാനെപ്പോലെ, പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിഗൂഢതയും സഹാനുഭൂതിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
‘ഫീൽഡ് മാർഷൽ’, അസിം മുനീർ
ഒരാൾ ജയിൽ മതിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ അപ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ, മറ്റൊരാൾ പാകിസ്താന്റെ സമീപഭാവിയിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ നിയന്ത്രണം നേടിയെടുക്കുകയും സ്വയം അമിതമായ ബഹുമതികൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിമർശകർ പരിഹാസത്തോടെ ‘ഫീൽഡ് മാർഷൽ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസിം മുനീർ, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ സമയത്ത് ഇന്ത്യയോട് പാക് സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഈ ആഴ്ച പാസാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി, മുനീറിനും മറ്റ് സർവീസ് മേധാവികൾക്കും പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ് അലി സർദാരിക്കും അവരുടെ ശേഷിച്ച ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു. കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പ്രധാന ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരപരിധി എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇതിന്റെ അർത്ഥം, സർദാരിക്ക് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം എന്നതാണ്, ഇത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ നേരിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നു. കൂടാതെ, പാകിസ്താന്റെ ആദ്യ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സായി മുനീറിനെ നിയമിച്ചത്, ഭരണകൂടത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും സൈന്യത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നു.