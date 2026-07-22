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ഇനി കംപ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ കാണിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി! ബാക്കി പണി Claude AI നോക്കിക്കോളും

"ടീച്ച് ക്ലോഡ് എ സ്കിൽ" എന്ന പുതിയ ടൂൾ പുറത്തിറക്കി ക്ലോഡ്

Published

Jul 22, 2026 4:29 pm |

Last Updated

Jul 22, 2026 4:29 pm

വാഷിംഗ്ടൺ | ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (Artificial Intelligence) സാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക് (Anthropic) തങ്ങളുടെ ക്ലോഡ് എ ഐയിൽ (Claude AI) പുതിയൊരു ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചു. “ടീച്ച് ക്ലോഡ് എ സ്കിൽ” (Teach Claude a skill) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ടൂൾ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ശബ്ദവിവരണം നൽകി ക്ലോഡിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കഴിവുകളായി ക്ലോഡ് മാറ്റിയെടുക്കും.

റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ഫയലുകൾ ക്രമീകരിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആവർത്തനസ്വഭാവമുള്ള ജോലികൾക്കായി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രോംപ്റ്റുകൾ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ അപ്ഡേറ്റ് (AI technology updates) ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കും. നിലവിൽ ക്ലോഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പിലെ പ്ലസ് (+) മെനുവിൽ ‘റെക്കോർഡ് എ സ്കിൽ’ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാണ്. ക്ലോഡ് പ്രോ, മാക്സ്, ടീം പ്ലാനുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ക്ലോഡ് കൊവേർക്ക് ഇന്റർഫേസ് വഴി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

മുമ്പ് കൃത്യമായ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ എ ഐ മോഡലുകൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയോ രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും ജോലി നിർവ്വഹണത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ ഉപയോക്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ക്ലോഡിന് സാധിക്കും.

Content Highlights: Anthropic introduces a new screen-recording training feature for Claude AI. Users can record tasks with voiceovers to teach the AI. It is available for Claude Pro, Max, and Team plan users.

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