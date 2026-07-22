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National

സിജെപി പ്രതിഷേധം: വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി 10 എഫ്ഐആറുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ഡല്‍ഹി പോലീസ്

രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എല്ലാ കേസുകളിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Published

Jul 22, 2026 4:05 pm |

Last Updated

Jul 22, 2026 4:07 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി|രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി (സിജെപി) സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 എഫ്ഐആറുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ഡല്‍ഹി പോലീസ്. പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടെ ഉണ്ടായ വിവിധ സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി കേസുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തത്. പാര്‍ലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നാല് എഫ്ഐആറുകളും കൊണാട്ട് പ്ലേസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ മൂന്ന് എഫ്ഐആറുകളും മന്ദിര്‍ മാര്‍ഗ്, ബാരഖംബ റോഡ്, കര്‍ത്തവ്യ പാത പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ യഥാക്രമം ഓരോ എഫ്ഐആര്‍ വീതവും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എല്ലാ കേസുകളിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ സിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ അക്രമാസക്തരായതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. പോലീസ് നിയമപരമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടും ആവര്‍ത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പിരിഞ്ഞുപോകാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി പോലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് എഫ്ഐആറുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:
Delhi Police registered 10 FIRs in connection with protests organized by the Cockroach Janata Party in the capital. Cases were filed across multiple stations including Parliament Street and Connaught Place after clashes at Jantar Mantar. Further investigation into the incidents is underway.

 

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