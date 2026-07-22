Connect with us

UAE

വെയർഹൗസ് പെർമിറ്റുകൾക്ക് ഏകീകൃത നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാർജ

വെയർഹൗസ് അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്

Published

Jul 22, 2026 4:42 pm |

Last Updated

Jul 22, 2026 4:42 pm

ഷാർജ|ഷാർജയിലെ വെയർഹൗസുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനായി പെർമിറ്റുകൾ നൽകുന്നതിന് ഏകീകൃത നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാർജ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ. ഷാർജ കിരീടാവകാശിയും ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏകീകരിച്ചും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും വെയർഹൗസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാനും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും പുതിയ നയത്തിലൂടെ സാധിക്കും. വാണിജ്യ, വ്യവസായ വെയർഹൗസുകളിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടും യോഗം വിലയിരുത്തി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2026-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വെയർഹൗസുകളിലെ തീപ്പിടിത്തങ്ങളിൽ വൻ കുറവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സാമൂഹിക പരിചരണം ലഭിക്കാത്തവർക്കായുള്ള സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 2025-ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും കൗൺസിൽ വിലയിരുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചേർന്ന 50 യോഗങ്ങളിലായി 680-ലധികം തീരുമാനങ്ങളാണ് സമിതി കൈക്കൊണ്ടത്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുമായി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ വഴി 3,648 പരാതികൾ ലഭിച്ചതായും യോഗം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights:
Sharjah Executive Council announced a unified policy for issuing warehouse permits to enhance safety and efficiency. Chaired by Crown Prince Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, the meeting noted a significant drop in warehouse fires in 2026. The council also reviewed social care reports.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

UAE

ഇന്ത്യയിൽ സൗരോർജ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി സായിദ് സാന്ത്വന പദ്ധതി

Editors Pick

വാഹനപ്രേമികൾക്ക് തിരിച്ചടി: മാരുതി കാറുകൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് മുതൽ വീണ്ടും വില കൂടും; എത്ര രൂപ വരെ വർദ്ധിക്കും?

Kerala

വെമ്പായം ബാറില്‍ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയ സംഭവം; പൊള്ളലേറ്റ പ്രതിയും മരിച്ചു

UAE

കോൺസുലാർ, പാസ്‌പോർട്ട്, വിസ സേവനങ്ങൾ അൽ ഹിന്ദ് ട്രാവൽസ് വഴി; സർവീസുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

National

10 വർഷം, 152 പേപ്പർ ചോർച്ച; കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

UAE

വെയർഹൗസ് പെർമിറ്റുകൾക്ക് ഏകീകൃത നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാർജ

Kerala

വിമുക്തഭടനെ മദ്യം നല്‍കി മര്‍ദ്ദിച്ച് സ്വര്‍ണവും പണവും കവര്‍ന്ന സംഭവം; മാതാവും മകനുമടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍