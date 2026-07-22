ന്യൂയോർക്കിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നെതന്യാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുടെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ

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ന്യൂയോർക്കിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നെതന്യാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുടെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ വാറന്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ യു എസ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് മംദാനി
ന്യൂയോർക്ക് | ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ വെച്ച് ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ (Benjamin Netanyahu Arrest Warrant) അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തനിക്ക് നിയമപരമായ അധികാരമില്ലെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ (New York City Mayor) സൊഹ്റാൻ മംദാനി വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി (ഐ സി സി) പുറപ്പെടുവിച്ച അറസ്റ്റ് വാറന്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിക്ക് സ്വതന്ത്രവും നിയമപരവുമായ അധികാരമില്ലെന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് മംദാനി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നെതന്യാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നഗരത്തിന് അധികാരമില്ലെങ്കിലും യു എസ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ വാറന്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ യു എസ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നെതന്യാഹു യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതമില്ലെന്നും മേയർ ആവർത്തിച്ചു.
അതേസമയം, ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് യാതൊരു കാരണവശാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ലെന്ന് മുൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ വഴി പ്രതികരിച്ചു. ഇറാനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ച നേതാക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മേയറുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി ഇസ്റാഈൽ രംഗത്തെത്തി. മംദാനി തനിക്ക് ലഭിച്ച ജനവിധി ന്യൂയോർക്ക് നിവാസികളെ സേവിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ഹമാസിന്റെ പ്രചാരണം നടത്താനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ (യു എൻ) ഇസ്രായേൽ അംബാസഡർ ഡാനി ഡാനോൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
2023 ഒക്ടോബർ 7ലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിലാണ് 2024ൽ ഐ സി സി നെതന്യാഹുവിനും മറ്റ് ഇസ്റാഈലി നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാൽ ഇസ്റാഈൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന യു എൻ (UN General Assembly) പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നെതന്യാഹു ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ തർക്കം ശക്തമായിരിക്കുന്നത്.
Content Highlights: NYC Mayor has no power to arrest Netanyahu. Trump says Netanyahu won’t be arrested in US. Israel slammed Mayor’s remarks.