Kerala
നിതിന് രാജിന്റെ മരണം: അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സര്വീസില് നിന്ന് നീക്കണം; ഹൈക്കോടതി
സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കേസില് ബന്ധമുണ്ടെന്നും കോടതി
കൊച്ചി| അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല് കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥി നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തില് അറസ്റ്റിലായ ഡോ. എം കെ റാമിനെ വിട്ടയച്ച സംഭവത്തില് പോലീസിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്ശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡി വൈ എസ് പിക്കെതിരെയാണ് വിമര്ശനം. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് ഒരു കാര്യവും പോലീസ് ചെയ്തില്ല. പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചതെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ വിമര്ശനം.
ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയില്ലേ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കേസില് ബന്ധമുണ്ടെന്നും കോടതി വിമര്ശിച്ചു. പണത്തിന് മീതെ പരുന്തും പറക്കില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന് അധ്യക്ഷനായ സിംഗിള് ബഞ്ചിന്റെ പരാമര്ശം.
പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാന് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇടപെട്ടു. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കണം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സര്വീസില് നിന്ന് നീക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ സര്ക്കാര് അന്വേഷണം നടത്തണം. ഇല്ലെങ്കില് ഹൈക്കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
Content Highlights:
The Kerala High Court sharply criticized the police for releasing Dr. MK Ram in the Nitin Raj death case. Justice A Badharudeen remarked that high-ranking officials tried to save the accused. The court warned of a court-monitored probe if the state fails to investigate the officers involved.