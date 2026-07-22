Connect with us

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുനേരെ പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമം; സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ സമയമില്ലെന്നും നിയമപരമായ വഴി തേടാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്

Published

Jul 22, 2026 1:12 pm |

Last Updated

Jul 22, 2026 1:12 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി|പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുനേരെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമത്തില്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ഹരജിക്കാരനായ അഭിഭാഷകന്റെ ആവശ്യവും കോടതി തള്ളി. ഹരജിക്കാരനോട് കോടതിയുടെ സമയം കളയരുതെന്നും ദൃശ്യങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നതിന് പകരം നിയമപരമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തേടാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

ഇന്ന് രാവിലെ കോടതി നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന് മുന്നില്‍ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്.

ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജന്‍സിയിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ ആരോപിച്ചും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും കോക്ക്‌റോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി (സിജെപി)സംഘടിപ്പിച്ച ‘ചലോ സന്‍സദ്’ മാര്‍ച്ചില്‍ പങ്കെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുനേരെ പോലീസ് ക്രൂരമായ അതിക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടെന്ന് അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചു. എന്നാല്‍, ഞങ്ങളുടെ സമയം കളയരുത്, നിങ്ങളുടെ സമയവും കളയരുത് എന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രതികരണം.

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടും എന്‍ ടി എ പരിഷ്‌കരണവും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഭാവിയാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജസ്റ്റിസ് ജോയ് മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചര്‍ച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights:
The Supreme Court refused to take suo motu action over Delhi Police action against protesting students. Chief Justice Surya Kant directed the petitioner to pursue proper legal remedies instead of seeking urgent intervention. The protest was organized over alleged irregularities in NTA exams.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

കോർപ്പറേറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാല് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം വാഹനങ്ങൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുനേരെ പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമം; സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

Kerala

എ ഐ പഠിക്കാം കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ

Kerala

കാസര്‍കോട് സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് ഏഴ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

International

ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ വെനസ്വേലയില്‍ ഹന്തവൈറസ് ബാധ: മൂന്ന് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

International

അമേരിക്കയിലേയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ജനറിക് മരുന്നുകള്‍ക്ക് 200 ശതമാനം വരെ തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തും; ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്

Kerala

പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ