Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

നാളെ കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്

Published

Jul 22, 2026 4:11 pm |

Last Updated

Jul 22, 2026 4:11 pm

തിരുവനന്തപുരം |  കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് . ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നാളെ കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. മണിക്കൂറില്‍ 30 മുതല്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗത്തില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

അതേ സമയം സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്‍ഷം ദുര്‍ബലമായി തുടരുന്നു. ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ഇതുവരെ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

#KeralaRain #WeatherUpdate #YellowAlert #KeralaMonsoon #Kozhikode #Wayanad #Kannur #Kasaragod #SirajLive

Content Highlights: IMD issued a yellow alert for Kozhikode, Wayanad, Kannur, and Kasaragod predicting heavy rainfall. Strong winds of 30 to 40 kmph and thunderstorms are expected in isolated places. Despite alerts, overall monsoon activity in Kerala remains weak with below-average rainfall this July.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

UAE

ഇന്ത്യയിൽ സൗരോർജ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി സായിദ് സാന്ത്വന പദ്ധതി

Editors Pick

വാഹനപ്രേമികൾക്ക് തിരിച്ചടി: മാരുതി കാറുകൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് മുതൽ വീണ്ടും വില കൂടും; എത്ര രൂപ വരെ വർദ്ധിക്കും?

Kerala

വെമ്പായം ബാറില്‍ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയ സംഭവം; പൊള്ളലേറ്റ പ്രതിയും മരിച്ചു

UAE

കോൺസുലാർ, പാസ്‌പോർട്ട്, വിസ സേവനങ്ങൾ അൽ ഹിന്ദ് ട്രാവൽസ് വഴി; സർവീസുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

National

10 വർഷം, 152 പേപ്പർ ചോർച്ച; കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

UAE

വെയർഹൗസ് പെർമിറ്റുകൾക്ക് ഏകീകൃത നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാർജ

Kerala

വിമുക്തഭടനെ മദ്യം നല്‍കി മര്‍ദ്ദിച്ച് സ്വര്‍ണവും പണവും കവര്‍ന്ന സംഭവം; മാതാവും മകനുമടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍