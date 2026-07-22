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നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്കിനോട് സി ജെ പി; പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കും
വാങ്ചുക്കിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും സമരം അവസാനിപ്പിച്ചാലും പരീക്ഷാ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും വരെ ശക്തിയോടെ തുടരുമെന്നും സി ജെ പി
ന്യൂഡൽഹി | പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനിടെ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിനോട് (Sonam Wangchuk hunger strike) അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP). വാങ്ചുക്കിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും സമരം അവസാനിപ്പിച്ചാലും പരീക്ഷാ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും വരെ ശക്തിയോടെ തുടരുമെന്നും സി ജെ പി വ്യക്തമാക്കി.
സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വാങ്ചുക്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരുടെ സംഘം ഗുരുഗ്രാമിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്. മുൻപ് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന വാങ്ചുക്കിനെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് മേദാന്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കോൺഗ്രസ് എം പി വിവേക് തൻഖ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം പി സാഗരിക ഘോഷ്, സി പി ഐ എം എം പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകളും (exam manipulation) ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയും പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സെഷനിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ ഉറപ്പുനൽകും..
പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജൂൺ 28-നാണ് വാങ്ചുക് ജന്തർ മന്തറിൽ സി ജെ പിയുടെ സമരത്തിൽ പങ്കുചേർന്നത്. വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉറപ്പുനൽകിയാൽ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഡൽഹിയിൽ സി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ‘സംസദ് ചലോ’ മാർച്ചിന് നേരെ പൊലീസ് നടപടിയുണ്ടായതോടെ, അത്തരം ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, നീറ്റ് (NEET) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച (NEET exam paper leak controversy) വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെക്കണമെന്നും പാർലമെന്റിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെ അപലപിച്ച പാർട്ടി, പരീക്ഷാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചു.
Content Highlights: CJP urges Sonam Wangchuk to end hunger strike. Opposition MPs will visit him at Medanta. Protests demand Dharmendra Pradhan’s resignation over NEET.