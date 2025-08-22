Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് ബീച്ചില്‍ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികള്‍ നടത്തുന്ന കട അജ്ഞാത സംഘം അടിച്ച് തകര്‍ത്തു

ഇന്നലെ കട തുറക്കാന്‍ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്

Published

Aug 22, 2025 10:32 am |

Last Updated

Aug 22, 2025 10:32 am

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് ബീച്ചില്‍ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികള്‍ നടത്തുന്ന കട അജ്ഞാത സംഘം അടിച്ചുതകര്‍ത്തു. ‘കൈത്താങ്ങ്’ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയിരുന്ന കടയാണ് അജ്ഞാതര്‍ ആക്രമിച്ചത്. ഇന്നലെ കട തുറക്കാന്‍ വന്നപ്പോഴാണ് ആക്രമണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്.

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പിന്തുണ എന്ന നിലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചില്‍ കടയിട്ട് നല്‍കിയത്. ഈ കടയാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധര്‍ ആക്രമിച്ചത്. നിലവില്‍ കട പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

 

