Kerala
കോഴിക്കോട് ബീച്ചില് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികള് നടത്തുന്ന കട അജ്ഞാത സംഘം അടിച്ച് തകര്ത്തു
ഇന്നലെ കട തുറക്കാന് വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്
കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് ബീച്ചില് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികള് നടത്തുന്ന കട അജ്ഞാത സംഘം അടിച്ചുതകര്ത്തു. ‘കൈത്താങ്ങ്’ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയിരുന്ന കടയാണ് അജ്ഞാതര് ആക്രമിച്ചത്. ഇന്നലെ കട തുറക്കാന് വന്നപ്പോഴാണ് ആക്രമണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്.
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്ക്കുള്ള പിന്തുണ എന്ന നിലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചില് കടയിട്ട് നല്കിയത്. ഈ കടയാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധര് ആക്രമിച്ചത്. നിലവില് കട പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. സംഭവത്തില് പോലീസില് പരാതി നല്കി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 47കാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു
Kerala
കോഴിക്കോട് ബീച്ചില് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികള് നടത്തുന്ന കട അജ്ഞാത സംഘം അടിച്ച് തകര്ത്തു
Kerala
പാലക്കാട് മുതലമടയില് ആദിവാസി മധ്യവയസ്കനെ ആറു ദിവസം മുറിയില് അടച്ചിട്ടു; പട്ടിണിക്കിട്ട് ക്രൂരമായി മര്ദിച്ചതായി പരാതി
Kerala
രാഹുലിനെതിരെ നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടല്; പിന്തുണച്ച് വികെ ശ്രീകണ്ഠന് എംപി
Kerala
കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളജില് കെഎസ്യുവിന് ജയം; 15 ല് 14 സീറ്റും നേടി
National
ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: നിരീക്ഷണത്തിന് അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള രണ്ട് മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു
Kerala