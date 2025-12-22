Kerala
മാവേലിക്കര വിഎസ്എം ആശുപത്രിയില് ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ യുവതി മരിച്ചു; ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് ആരോപണം
വൃക്കയിലെ കല്ല് നീക്കുന്നതിനായുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം.
ആലപ്പുഴ | മാവേലിക്കര വിഎസ്എം ആശുപത്രിയില് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ രോഗി മരിച്ചു. തൃക്കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി ധന്യ (39) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില് ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ച് ധന്യയുടെ ബന്ധുക്കള് രംഗത്തെത്തി. വൃക്കയിലെ കല്ല് നീക്കുന്നതിനായുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം.
യുവതിയുടെ മരണത്തില് ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കള് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. നിലവില് കുടുംബം പൊലീസില് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും പോലീസ് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുക.അതേസമയം ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണ കാരണമെന്നുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
എസ് ഐ ആര്: നടപടിക്രമങ്ങളിലുണ്ടായ വീഴ്ചകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കേരളത്തിന്റെ കത്ത്
National
ഉത്സവ സീസണിലെ ഉയര്ന്ന വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്: സര്ക്കാര് ഇടപെടല് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ സി വേണുഗോപാല് എം പി
Kerala
നോളജ് സിറ്റിയിലെ വയല് പ്രദേശത്ത് നാല് തരം നെല്കൃഷികളിറക്കി; വിനിയോഗിച്ചത് തരിശ് ഭൂമി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആറര ഏക്കര്
Kerala
മാവേലിക്കര വിഎസ്എം ആശുപത്രിയില് ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ യുവതി മരിച്ചു; ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് ആരോപണം
Kerala
വടശേരിക്കരയില് ജനവാസ മേഖലയില് ഇറങ്ങിയ കടുവ വനം വകുപ്പിന്റെ കൂട്ടിലായി
Kerala
പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പൂജാരിക്ക് എട്ട് വര്ഷം കഠിനതടവും പിഴയും
Kerala