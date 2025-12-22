National
ഉത്സവ സീസണിലെ ഉയര്ന്ന വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്: സര്ക്കാര് ഇടപെടല് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ സി വേണുഗോപാല് എം പി
ന്യൂഡല്ഹി | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷ സീസണില് കേരളത്തില് നിന്ന് ഗള്ഫ് മേഖലയിലേക്കും രാജ്യത്തെ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കിലെ അന്യായ വര്ധന നിയന്ത്രിക്കാന് സര്ക്കാര് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാല് എം പി. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് വേണുഗോപാല് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ റാം മോഹന് നായിഡുവിന് കത്ത് നല്കി.
വലിയ പ്രവാസി ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തില് ഇത്തരം നിരക്ക് വര്ധന സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാര്ക്ക് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നും വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തില്, വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്ക്ക് പരമാവധി പരിധി നിശ്ചയിക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് കത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലുള്ള നിരക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അന്യായമായ നിരക്ക് വര്ധനക്ക് വിമാനക്കമ്പനികള്ക്ക് പിഴ ചുമത്തണം. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള് തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല് ഓഫ് സിവില് ഏവിയേഷന് വ്യക്തമായ നിര്ദേശങ്ങള് നല്കണമെന്നും വേണുഗോപാല് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അവധിക്കാല തിരക്ക് മുതലെടുത്ത് വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള് പലപ്പോഴും പലമടങ്ങായി കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇതുമൂലം മധ്യവര്ഗത്തിനും താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്കും വിമാനയാത്ര പ്രായോഗികമല്ലാതാകുന്നു. നിലവില് കേരളത്തില് നിന്ന് ദുബൈ, അബൂദബി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഗള്ഫ് റൂട്ടുകളിലെ വണ്-വേ ഇക്കോണമി ടിക്കറ്റുകള്ക്ക് 25,000 മുതല് 40,000 വരെ നിരക്കാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഡല്ഹി, മുംബൈ തുടങ്ങിയ ആഭ്യന്തര റൂട്ടുകളില് ഇത് 15,000 മുതല് 20,000 ന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതായും കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന 25 ലക്ഷം മലയാളികളെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെയും ഇത്തരം നിരക്ക് വര്ധന പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി കെ സി വേണുഗോപാല് കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.