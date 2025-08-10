Connect with us

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കാറില്‍ അപകട യാത്ര

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ തമിഴ്നാട് റജിസ്ട്രഷനുള്ള കാറിലായിരുന്നു യാത്ര

Published

Aug 10, 2025 4:48 pm |

Last Updated

Aug 10, 2025 4:48 pm

കോഴിക്കോട്  | താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ യുവാക്കള്‍ കാറില്‍ അപകട യാത്ര നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് . യാത്രക്കാരന്‍ കാറിന്റെ ഡോറില്‍ ഇരുന്നാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ തമിഴ്നാട് റജിസ്ട്രഷനുള്ള കാറിലായിരുന്നു യാത്ര. പുറകില്‍ വന്ന യാത്രക്കാരാണ് അപകടകരമായ യാത്രയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്. വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനെത്തുവര്‍ നടത്തുന്ന ഇത്തരം അപകടകരമായ യാത്രകള്‍ ആര്‍ടിഒയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് നാട്ടുകാരും ചുരം സംരക്ഷണ സമിതിയും അറിയിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പെരുമാറുന്നത് ബി ജെ പി ഭരണത്തിന്റെ അനുബന്ധം പോലെ: എം എ ബേബി

Kerala

മര്‍ദ്ദനത്തിനിരയായ കുട്ടിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചു; അമ്മയെപ്പറ്റി അവളെഴുതിയ വരികള്‍ പങ്കുവച്ചു മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കാറില്‍ അപകട യാത്ര

National

പാഠപുസ്തകം തുറന്നു വച്ച് പരീക്ഷ: പുതിയ പരീക്ഷാ രീതിക്ക് സി ബി എസ് ഇ അംഗീകാരം നല്‍കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

International

വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട്: ഇന്‍ഡ്യ സഖ്യത്തിലെ 300 എം പി നാളെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തും

Kerala

തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാര്‍ ഫൂട്ട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി; അഞ്ചു പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

'വോട്ട്ചോരി ഡോട്ട് ഇന്‍' വെബ്സൈറ്റ്; ജനപിന്തുണ തേടി ക്യാമ്പെയ്ന് തുടക്കമിട്ടു രാഹുല്‍ ഗാന്ധി