തിരുവോണ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം അമ്മത്തൊട്ടിലില് പുതിയ അതിഥിയെത്തി
തുമ്പ എന്നാണ് കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവോണ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം അമ്മത്തൊട്ടിലില് പുതിയ അതിഥിയെത്തി. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് നാല് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള പെണ്കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയത്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ആസ്ഥാനത്താണ് കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചത്. തുമ്പ എന്നാണ് കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
