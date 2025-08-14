Connect with us

കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന പാലം തകർന്നു

കോൺ​ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ബീം തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു

Published

Aug 14, 2025 6:56 pm |

Last Updated

Aug 14, 2025 6:56 pm

കോഴിക്കോട് | പുതുതായി നിർമിക്കുന്ന പാലത്തിൻ്റെ ബീം തകർന്നുവീണു. കൊയിലാണ്ടി തോരായിക്കടവിലെ കൊയിലാണ്ടി- ബാലുശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലത്തിൻ്റെ ബീമാണ് വൈകിട്ടോടെ തകർന്നത്. നിർമാണത്തിലെ അപാകതയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

പുഴയുടെ മധ്യഭാഗത്താണ് തകർച്ചയുണ്ടായത്. കോൺ​ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ബീം തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. ടി എം ആർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നിർമാണം കരാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ല.

