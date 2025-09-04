Connect with us

Kerala

ഇന്ന് ഉച്ചവരെ സപ്ലൈകോയിലെത്തിയത് 55.21 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കള്‍; സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ്

ഓണക്കാലത്ത് വില്‍പന 375 കോടി കടന്നതായി സപ്ലൈകോ.

Published

Sep 04, 2025 10:48 pm |

Last Updated

Sep 04, 2025 10:48 pm

തിരുവനന്തപുരം | സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി സപ്ലൈകോയുടെ ഓണ വില്‍പന.

55.21 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ന് ഉച്ചവരെ സപ്ലൈകോ സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

ഓണക്കാലത്ത് വില്‍പന 375 കോടി കടന്നതായി സപ്ലൈകോ.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ദേശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര പരിശോധന; മികവ് തെളിയിച്ച് കേരളത്തിലെ സര്‍വകലാശാലകള്‍

Kerala

യുവതിയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു; ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഇന്ന് ഉച്ചവരെ സപ്ലൈകോയിലെത്തിയത് 55.21 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കള്‍; സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ്

Kerala

കണ്ണൂര്‍ പാല്‍ച്ചുരത്തില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ഗതാഗം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു

Kerala

ബേപ്പൂര്‍ വാട്ടര്‍ ഫെസ്റ്റ് 2024: ഹസനുല്‍ ബസരി മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍

Kerala

ഉത്തമ സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് പ്രവാചകാഹ്വാനങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം: കാന്തപുരം

Kerala

1500ാം നബിദിനം: മലപ്പുറത്തെ ഹര്‍ഷപുളകിതമാക്കി മഅ്ദിന്‍ നബി സ്‌നേഹറാലി 