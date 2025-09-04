Kerala
ഇന്ന് ഉച്ചവരെ സപ്ലൈകോയിലെത്തിയത് 55.21 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കള്; സര്വകാല റെക്കോര്ഡ്
ഓണക്കാലത്ത് വില്പന 375 കോടി കടന്നതായി സപ്ലൈകോ.
ദേശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര പരിശോധന; മികവ് തെളിയിച്ച് കേരളത്തിലെ സര്വകലാശാലകള്
യുവതിയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ചു; ഭര്ത്താവ് അറസ്റ്റില്
കണ്ണൂര് പാല്ച്ചുരത്തില് മണ്ണിടിച്ചില്; വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ഗതാഗം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു
ബേപ്പൂര് വാട്ടര് ഫെസ്റ്റ് 2024: ഹസനുല് ബസരി മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫര്
ഉത്തമ സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് പ്രവാചകാഹ്വാനങ്ങള് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം: കാന്തപുരം
