Connect with us

Kerala

85 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് അവശനിലയിലാക്കി വഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച 20 കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

വെള്ളുമണ്ണടി പ്ലാവോട് സ്വദേശി അഖിന്‍ (20) ആണ് വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്

Published

Dec 06, 2025 7:03 am |

Last Updated

Dec 06, 2025 7:03 am

തിരുവനന്തപുരം | 85 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് അവശനിലയിലാക്കി വഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തില്‍ 20 കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍. വെള്ളുമണ്ണടി പ്ലാവോട് സ്വദേശി അഖിന്‍ (20) ആണ് വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. വൃദ്ധയെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച് വഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

വെഞ്ഞാറമൂട്-ആറ്റിങ്ങല്‍ റോഡില്‍ വലിയകട്ടക്കാലിന് സമീപത്ത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു തലയിലും മുഖത്തും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ നിലയിലാണ് നാട്ടുകാര്‍ വയോധികയെ കണ്ടെത്തിയത്. നാട്ടുകാര്‍ ഉടനെ ഇവരെ ആറ്റിങ്ങല്‍ വലിയകുന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. പിന്നീട് വയോധികയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് വൃദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി വ്യക്തമായത്. പിന്നാലെ യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാള്‍ക്ക് മാനസികമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

മെട്രോ കപ്പ് സീസൺ 2 ഫുട്‌ബോളിൽ ഷെൽകോൺ വെള്ളുവനാടിന് വിജയം; മെഗാ ഫാമിലി മീറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായി

Kerala

പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ച കേസ്; രാഹുല്‍ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യ ഹരജിയില്‍ വാദം ഇന്നും തുടരും

National

അത്താഴ വിരുന്നില്‍ പങ്കെടുത്ത ശശി തരൂരിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് അതൃപ്തി

Kerala

പിതാവിനു പിന്നാലെ മകനും ഒമാനില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരണം

National

ഇന്‍ഡിഗോ വിമാന പ്രതിസന്ധിയില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് വ്യോമയാനമന്ത്രാലയം; സമിതിയില്‍ നാലംഗ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

National

അയ്യപ്പ ഭക്തര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തില്‍ പെട്ട് അഞ്ച് പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട പോളിങ്ങ് 9 ന്; പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കും