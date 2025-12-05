Kerala
കേരളത്തില് എസ് ഐ ആര് നീട്ടി; എന്യുമറേഷന് ഫോം ഡിസംബര് 18 വരെ സ്വീകരിക്കും
കരട് പട്ടിക 23 നും അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 21നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തിലെ എസ് ഐ ആര് നീട്ടിയതിന്റെ ഭാഗമായി എന്യുമറേഷന് ഫോം ഡിസംബര് 18 വരെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്. സമയക്രമം ഒരാഴ്ച നീട്ടണമെന്ന സര്ക്കാര് ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാണ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം. കരട് പട്ടിക 23 നും അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 21നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
എന്യുമറേഷന് ഫോം സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടുന്നത് അനുഭാവപൂര്വ്വം പരിഗണിക്കാന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രിം കോടതി നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. എസ് ഐ ആര് പ്രക്രിയയ്ക്ക് നിലവിലുള്ളതിനെക്കാള് കൂടുതല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരെ ഉയോഗിക്കരുതെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എസ് ഐ ആര് നടപടിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുകള് സുപ്രീംകോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു. ഇത് കേട്ട ശേഷാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് എസ് ഐ ആര് നടപടികളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എസ്ഐആര്നായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
എന്യുമറേഷന് ഫോം സമര്പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ന്യായമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചയോ അതില് കൂടുതലോ നീട്ടുന്നതിനാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്ക് നിവേദനം നല്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് കോടതി നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ കിട്ടി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്കും ഭരണഘടനസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഉള്ളതിനെക്കാള് പ്രശ്നം എസ് ഐ ആര് കാരണം രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. എസ് ഐ ആര് നടപടികള് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു. എസ് ഐ ആര് ഫോമുകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന് 88 ശതമാനം പൂര്ത്തിയായി എന്നും എസ്ഐആര് നടപടികളുടെ സമയപരിധി നീട്ടി നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.