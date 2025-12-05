Connect with us

Kerala

രൂക്ഷ ഗന്ധത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള പരിശോധനയില്‍ ഒറ്റക്കു താമസിക്കുന്നയാളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

അമ്പലവയല്‍ ദേവികുന്ന് കട്ടാശേരി കെ വി റെജിമോ(51)നെയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്

Published

Dec 05, 2025 10:56 pm |

Last Updated

Dec 05, 2025 10:56 pm

ബത്തേരി |  വയനാട്ടില്‍ ഒറ്റക്ക് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നയാളെ വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. അമ്പലവയല്‍ ദേവികുന്ന് കട്ടാശേരി കെ വി റെജിമോ(51)നെയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഉച്ചയോടെ രൂക്ഷമായ ദുര്‍ഗന്ധം അനുഭവപെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് പരിസരവാസികള്‍ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസെത്തി വാതില്‍ തുറന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വീടിനുളളില്‍ അഴുകിയ നിലയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച പോലീസ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമാര്‍ട്ടത്തിനായി മാറ്റി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സഹകരണബാങ്കില്‍ ലക്ഷങ്ങളുടെ തിരിമറി നടത്തി ഒളിവില്‍പോയ സെക്രട്ടറിയും ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്കും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പിടിയില്‍

Kerala

ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി ആക്രി വിലയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്ന മൂവര്‍ സംഘം പിടിയില്‍

Kerala

കേരളത്തില്‍ എസ് ഐ ആര്‍ നീട്ടി; എന്യുമറേഷന്‍ ഫോം ഡിസംബര്‍ 18 വരെ സ്വീകരിക്കും

Kerala

രൂക്ഷ ഗന്ധത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള പരിശോധനയില്‍ ഒറ്റക്കു താമസിക്കുന്നയാളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

കേരളത്തിന്റെ അരിവിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് എം പിമാര്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍

Kerala

നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില്‍ വീണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

Business

ലുലു എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് 'സെന്‍ഡ് & വിന്‍ 2025' ക്യാമ്പയിന്‍ സമാപിച്ചു; ബമ്പര്‍ സമ്മാനം അജയ് ചൗഹാന്‍ ഹക്കിം ചൗഹാന്