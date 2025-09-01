Connect with us

Eranakulam

ആകാശ ഊഞ്ഞാലില്‍ നിന്ന് തെറിച്ചുവീണു; യുവാവ് ആശുപത്രിയില്‍

പരുക്കേറ്റ തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി വിഷ്ണു ആശുപത്രിയില്‍.

Published

Sep 01, 2025 11:20 pm |

Last Updated

Sep 02, 2025 12:10 am

തൃപ്പൂണിത്തുറ | അത്തം നഗറില്‍ യുവാവ് ആകാശ ഊഞ്ഞാലില്‍ നിന്ന് തെറിച്ചുവീണു. പരുക്കേറ്റ തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി വിഷ്ണുവിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഇവിടുത്തെ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്‍ക്കില്‍ ഇന്ന് രാത്രി പത്തോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടമുണ്ടായ ഉടന്‍ അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്ക് നടത്തിപ്പുകാര്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.

സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണ് ആകാശ ഊഞ്ഞാല്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. വശങ്ങളില്‍ കമ്പികളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. ചുമതലപ്പെട്ടവര്‍ ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. നാട്ടുകാരാണ് യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

പൊരുതി, വീണു

Kerala

സപ്ലൈകോയില്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില്‍പന; ഇന്ന് മാത്രം വിറ്റഴിച്ചത് 21 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍

Ongoing News

ഹോക്കിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഗോള്‍മഴ; കസാകിസ്താനെ 15 ഗോളില്‍ മുക്കി

Eranakulam

ആകാശ ഊഞ്ഞാലില്‍ നിന്ന് തെറിച്ചുവീണു; യുവാവ് ആശുപത്രിയില്‍

National

2027 സെൻസസിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യും

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വിവാദം: ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ തള്ളി സി പി ഐ

International

ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരം 'ഏകപക്ഷീയ ദുരന്ത'മെന്ന് ട്രംപ്