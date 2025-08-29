Connect with us

Kerala

നെഞ്ചില്‍ ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയ സംഭവം; ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കി യുവതി

നീതി കിട്ടുംവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് കുടുംബം

Published

Aug 29, 2025 2:18 pm |

Last Updated

Aug 29, 2025 2:18 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ നെഞ്ചില്‍ ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കി യുവതി. കാട്ടക്കട മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി സുമയ്യയാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പിഴവ് മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. പ്രശ്‌നം ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിസ്സാരമായി കാണുന്നുവെന്ന് സുമയ്യയുടെ സഹോദരീ ഭര്‍ത്താവ് പറഞ്ഞു. നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.

യുവതിയെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത ഡോ. രാജീവ് കുമാറിന് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് പണം നല്‍കിയിരുന്നു. നെടുമങ്ങാട് പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കില്‍ പോയി കണ്ടിരുന്നു. ഒപിയില്‍ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോള്‍ നല്‍കിയ നിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് നെടുമങ്ങാട് ക്ലിനിക്കില്‍ പോയതെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തുവന്ന് 24 മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പില്‍ നിന്ന് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

ട്യൂബ് നെഞ്ചിലുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സമ്മതിക്കുന്നു. പരാതി കിട്ടും മുന്നേ അന്വേഷണം നടത്തിയെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. 2025 ഏപ്രില്‍ മാസം വിദഗ്ധസമിതി രൂപീകരിച്ചു. 2025 ഏപ്രിലില്‍ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കല്‍ സെന്ററില്‍ അഭിപ്രായം തേടി. പരാതി ലഭിച്ചാല്‍ വിദഗ്ധസമിതിക്ക് കൈമാറി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

2023 ല്‍ നടത്തിയ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി നീക്കം ചെയ്യല്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ നെഞ്ചില്‍ കുടുങ്ങിയ ഗൈഡ് ട്യൂബുമായി സുമയ്യ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിലധികമാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിട്ടത്. ശ്വാസം മുട്ടല്‍ കടുത്തതോടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി എക്സ് റേ എടുത്തപ്പോഴാണ് ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയ കാര്യം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഡോ.രാജീവ് കുമാറിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ശ്രീചിത്രയില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗൈഡ് ട്യൂബ് രക്തകുഴലുമായി ഒട്ടിയെന്നും,തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ജീവന് തന്നെ അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും ഉറപ്പിക്കുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നെഞ്ചില്‍ ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയ സംഭവം; ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Ongoing News

ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സ്വബീഹ് നൂറാനി മെമ്മോറിയൽ അഖില കേരള പുസ്തക പഠന മത്സരം

National

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത മഴ; വൻ നാശനഷ്ടം

Kerala

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് വ്യാജ രേഖ കേസ്; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടം അനുയായികളുടെ ഫോണുകള്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടിച്ചെടുത്തു

Kerala

നെഞ്ചില്‍ ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയ സംഭവം; ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കി യുവതി

Uae

വിശ്വാസപൂർവം ബുക്ക് ടെസ്റ്റ്: യു എ ഇയിൽ നാളെ

Kerala

എഡിഎം നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മരണത്തില്‍ തുടരന്വേഷണം ഇല്ല; ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നല്‍കിയ ഹരജി തള്ളി